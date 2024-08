Le Risorse del Pianeta per il 2024 Sono Già Esaurite: Da Oggi si Usa la “Carta di Credito Ambientale

Il Giorno del Sovraccarico Planetario, che segna quando l’umanità ha consumato tutte le risorse naturali che la Terra può rigenerare in un anno, è arrivato un giorno prima rispetto al 2023, segnalando che da oggi siamo costretti a utilizzare la “carta di credito ambientale”.

La Situazione Attuale

L’Overshoot Day di quest’anno evidenzia che le risorse del pianeta per il 2024 sono esaurite e che da ora fino alla fine dell’anno, l’umanità dovrà fare affidamento su risorse che dovrebbero essere utilizzate a partire dal 1° gennaio 2025. Questo fenomeno significa che stiamo utilizzando risorse naturali al ritmo di 1,7 pianeti, il 70% in più di quanto la Terra possa offrire annualmente.

Dati Globali e Locali

Secondo i dati del Global Footprint Network, il primo paese ad esaurire le proprie risorse è stato il Qatar, l’11 febbraio. Gli Stati Uniti, se fossero presi come modello, richiederebbero cinque pianeti per sostenere il proprio utilizzo delle risorse.

Effetti e Cause

L’uso eccessivo delle risorse naturali porta a gravi conseguenze ambientali, tra cui:

– Compromissione degli oceani

– Deforestazione

– Erosione del suolo

– Perdita di biodiversità

– Aumento di CO2 nell’atmosfera, che contribuisce al riscaldamento globale e causa fenomeni meteorologici estremi e insicurezza alimentare.

Azioni Necessarie

Per ridurre l’Overshoot Day e limitare il danno ambientale, sono necessarie azioni concrete e rapide. Secondo l’associazione ambientalista Zero, alcuni passi essenziali includono:

– Incrementare l’uso di fonti rinnovabili per coprire il 75% del fabbisogno elettrico mondiale, il che porterebbe indietro l’Overshoot Day di 25 giorni.

– Dimezzare lo spreco alimentare, guadagnando 13 giorni.

– Ridurre l’impronta di carbonio del 50%, il che porterebbe a una riduzione di 93 giorni, fino all’inizio di novembre.

Sforzi Internazionali

A settembre si terrà il Future Summit dell’ONU, che mira a integrare gli effetti futuri nelle decisioni presenti e a promuovere un Patto per il Futuro. È cruciale che l’umanità acceleri i cambiamenti necessari per ridurre l’impatto delle attività umane sulla capacità del pianeta di rigenerarsi.

L’analogia con gli atleti olimpici, citata dal Global Footprint Network, sottolinea che proprio come gli atleti ottengono risultati attraverso concentrazione, innovazione e sforzo, l’umanità deve adottare un approccio simile per porre fine al sovraccarico planetario. La necessità di un cambiamento sistematico e di un impegno globale è più urgente che mai per garantire un futuro sostenibile per il pianeta e per le generazioni future.

