Occhi: la salute della vista a rischio dal clima

L’uomo ha davanti a sé una nuova era che porterà a sfide nuove sotto ogni punto di vista, anche di salute. Il cambiamento climatico può sembrare qualcosa di astratto, ma va a impattare significativamente sulla nostra vita. Se viene più facile pensare a possibili danni ai polmoni, a causa dell’inquinamento, o ad anziani più a rischio a causa delle alte temperature, c’è molto di più Un esempio sono gli occhi.

Secondo nuovi studi, la salute degli occhi risulterebbe a rischio a causa del clima che è cambiamento. I raggi ultravioletti stanno mettendo sempre più a rischio questi organi favorendo la comparsa di patologie come la cataratta. Anche solo le temperature più alte stanno rendendo più difficile la protezione e il contrastato dell’accumulo di sostanze nocive al loro interno.

Gli occhi stanno diventando più fragili

Le parole degli esperti: “La cataratta è una delle cause più comuni di deficit visivo in tutto il mondo. Ma il cambiamento climatico sta anche causando un aumento di altre patologie oculari. Tra queste, la cheratite (un’infiammazione della cornea), lo pterigio (una crescita eccessiva di tessuto carnoso rosa sulla parte bianca dell’occhio) e la congiuntivite, un’infezione o irritazione oculare chiamata anche congiuntivite.”

Cosa si può fare in queste condizioni? Ovviamente la persona comune non può andare a risolvere il problema alla base e quello che può fare è solo cercare di proteggere i propri occhi. Come per la pelle si utilizza la crema solare per bloccare i raggi UV, per gli occhi è importante utilizzare occhiali da sole dotati di filtro, utilizzare cappelli con visiera e stare più tempo possibile all’ombra, oltre che a bere tanto.