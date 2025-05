Recensione Huawei FreeBuds 6: audio migliorato con design open-fit e lossless a 2,3 Mbps

Huawei FreeBuds 6 sono la nuova generazione delle cuffiette true wireless che si posizionano nel segmento dei prodotti con design open-fit, in vendita ad un prezzo di listino di 159 euro, e disponibili in tre colorazioni differenti: Purple (le nostre in prova), Black e White. Vediamole meglio da vicino con la recensione completa.

Design e Estetica

Ispirate alle tonalità dello spazio e del cielo, la versione da noi testata riesce a catturare perfettamente i colori vivaci dei pianeti e delle nebulose, la custodia è realizzata in plastica di ottima qualità, con finitura opaca su tutta la superficie, che trattiene pochissimo le impronte o la polvere. I materiali sono davvero eccellenti, sono robusti ed affidabili, oltre che duraturi nel tempo. Inferiormente è presente la porta USB-C per la ricarica, contornata da un perimetro luccicante, mentre anteriormente spiccano il logo Huawei con il LED di stato e sul lato, molto nascosto alla vista, un piccolo tasto fisico quasi al livello della scocca per l’attivazione del pairing. Le sue dimensioni sono davvero compatte, raggiunge all’incirca 66,2 x 49,9 x 26,8 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 40,3 grammi.

L’apertura è possibile anche con una sola mano, data la presenza di una spazio “vuoto” verso la parte superiore dell’ovale su cui spingere per facilitare il movimento. Le cerniere sono resistenti, non abbiamo mai notato scricchiolii di alcun tipo, ed allo stesso tempo si chiudono facilmente e con la giusta forza. Le Huawei FreeBuds 6 sono agganciate magneticamente all’interno del proprio alloggiamento, presentano il caratteristico design open-fit (chiamato tecnicamente “a goccia”), con una finitura lucida che ne accresce l’estetica e l’eleganza. Se da un punto di vista visivo sono molto più piacevoli, dall’altro lato si sporcano facilmente con le impronte. Una volta posizionate all’interno dell’alloggiamento preposto non cadranno nemmeno ribaltando la custodia.

Il design si adatta perfettamente alla curvatura dell’orecchio, risultando versatile e perfetto per un numero incredibilmente grande di utenti, ottimizzato anche dall’enorme lavoro svolto dal settore R&S di Huawei che ha raccolto decine di milioni di dati relativi all’orecchio umano. Di base possono tranquillamente essere utilizzate senza gommini, tuttavia all’interno della confezione sono disponibili due paia di gommini dimensionalmente differenti. Le cuffiette, che presentano certificazione IP54, sono estremamente leggere e comode, raggiungono difatti dimensioni di 30,6 x 18,5 x 24 millimetri con un peso di 4,9 grammi (a cuffia, ridotte dimensioni del 12% grazie ad uno stelo più piccolo e del 9% del peso), una volta indossate ve ne dimenticherete completamente. E’ chiaro che, data la tipologia del prodotto, non sono particolarmente adatte per un utilizzo sportivo, però riescono ad agganciarsi molto bene all’orecchio, senza rischiare che vi possano cadere o di perderle facilmente. Tuttavia la loro ergonomia è eccellente, non risultando invasiva nel condotto uditivo, e non causando fastidi di alcun tipo.

Hardware e Specifiche

Huawei FreeBuds 6 integrano un driver dual-magnetico da 11 millimetri (dotato di tweeter sviluppato internamente da Huawei e di un ch, rafforzato dalla presenza di una architettura acustica Bass Turbo 2.0, che riesce ad offrire bassi molto più ricchi e frequenze sonore elevate ugualmente cristalline, con una perfetta gestione dei picchi sonori, senza stridori o similari. Il prodotto riesce a raggiunger onde sonore a bassa frequenza a 14Hz, mentre ad alta frequenza anche di 48 kHz. Un passo in avanti notevole rispetto alle altre open-fit sul mercato, le quali in genere si affidano su una singola unità acustica full-range.

Per raggiungere questo risultato si ha fatto affidamento su una architettura interna molto particolare, composta da un sistema a triplo compartimento separato, con il posizionamento in zone distinte di sistema acustico, di controllo e di batterie, facilitando di conseguenza l’inserimento del dual-driver. L’audio di alta qualità lo ritroviamo anche nel supporto al lossless ad alta risoluzione fino ad un massimo di 2,3 Mbps, il che significa una trasmissione TWS più veloce di sempre, con supporto a tecnologia CODEC L2HC 4.0.

La resa audio è eccellente per la tipologia di prodotto, infatti il suono è molto più ricco grazie alla versatilità sulle frequenze sonore, l’unità a doppio driver riesce a riprodurre senza problemi ogni frequenza, senza ritardi, mantenendo sempre dettagli e nitidezza generale di alto livello. I bassi sono a dir poco sorprendenti, molto potenti e di qualità, sono corposi ma non invadenti, oltre che estremamente dettagliati. Tutto ciò anche grazie alla presenza dei nuovi fori di conduzione nella cavità anteriore e posteriore che aumentano esponenzialmente la circolazione dell’aria, con dettagli a bassa frequenza aumentati del 77%.

Chiamate, batteria e ANC

Consapevole che ogni orecchio percepisce in modo diverso il suono, l’azienda ha potenziato l’equalizzatore multi-intelligente con un target di compensazione migliore, per una esperienza di utilizzo personalizzata per ogni utente. Per attenuare le differenze di udito, le cuffie misurano ed analizzano la risposta in frequenza del canale uditivo per eseguire una compensazione personalizzata, con incremento nelle basse frequenze fino a 5 dB rispetto alla generazione precedente, pur mantenendo l’esperienza di ascolto bilanciata. Ottima è la funzione che permette di regolare in modo adattivo il volume in base al rumore ambientale, sfruttando l’intelligenza artificiale.

Le nostre città stanno diventando sempre più rumorose, per questo motivo Huawei ha pensato di introdurre la cancellazione del rumore fino a 95 dB, migliorando non poco le chiamate, rese molto più private, a cui si aggiunge la resistenza al vento fino a 8m/s. La voce non è mai metallica, con un volume molto buono ed un dettaglio eccellente.

La batteria offre un’autonomia decisamente elevata che può raggiungere anche 36 ore di utilizzo continuativo, con supporto alla ricarica rapida (bastano 5 minuti di collegamento per 2,5 ore di utilizzo). Numeri eccellenti che dipendono direttamente dal modo di utilizzo del prodotto e dal volume impostato.

Applicazione e Controllo

Le Huawei FreeBuds 6 sono perfettamente compatibili con qualsiasi smartphone in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, sia esso Android, iOS o EMUI. Per accedere alla modifica delle impostazioni è possibile fare affidamento sull’applicazione AI Life, con la quale attivare la cancellazione del rumore, regolare l’equalizzatore, attivare il volume adattivo, scegliere la qualità audio e personalizzare le gesture.

Non è previsto un tasto fisico, ma un’area di sensibilità posta nella parte superiore dello stelo sulla quale sfruttare il doppio/triplo tocco, lo scorrimento ed il tocco e pressione. I comandi sono in parte personalizzabili, scegliendo tra due/tre opzioni differenti. In ultimo è presente anche il “controllo con la testa” (o Head Motion Control), una volta indossate le cuffie è possibile annuire o scuotere il capo per rispondere o rifiutare una chiamata. Un sistema di controllo preciso ed affidabile che soddisfa pienamente le attese e le aspettative dei consumatori.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione Huawei FreeBuds 6 rappresentano un notevole passo avanti rispetto alla generazione precedente, sia per quanto riguarda l’ergonomia e l’estetica, ma soprattutto per la qualità audio e l’autonomia della batteria. Due aspetti fondamentali per un prodotto di questo tipo che permettono al prodotto di raggiungere picchi importanti nel segmento delle cuffie open-fit.

Le Huawei FreeBuds 6 sono acquistabili ad un prezzo consigliato di 159 euro, con possibilità di ricevere uno sconto di 20 euro con il coupon AMKTFB620 oltre allo Huawei Loss Care incluso, per ogni acquisto effettuato entro e non oltre il 29 giugno sullo Huawei Store Italia.