PlayStation Portal, in arrivo il Game Pass di Xbox?

Un’idea che stuzzica la mente, ma che a conti fatti risulta essere poco probabile: e se il Game pass di Xbox dovesse arrivare direttamente sulla PlayStation Portal, la piccola console per lo streaming recentemente presentata da Sony?. Proviamo a fare chiarezza su ciò che attualmente stiamo leggendo in rete.

Tecnicamente tale idea è possibile, grazie alla presenza, alla base della piccola console dell’azienda nipponica, del sistema operativo Android. Gli utenti, infatti, grazie a mod specifiche potrebbero riuscire ad installare la versione mobile del Game Pass di Microsoft, permettendo a tutti gli effetti la riproduzione via cloud dei giochi presenti sulla piattaforma di streaming.

Xbox Game Pass su PlayStation Portal?

Il problema è piuttosto un altro, a differenza di quanto si sarebbe portati a pensare, la versione Android che verrà utilizzata per la PlayStation Portal parrebbe essere più chiusa e concentrata, essendo lo stesso dispositivo più limitato di tutti gli altri presenti sul mercato. Allo stesso modo, l’assenza di porte dati o di connettività bluetooth, sembrano essere create ad hoc per impedire qualsiasi mod, limitando il più possibile specificità di questo tipo.

Non è da escludere, a conti fatti, che data l’assidua capacità degli utenti di trovare una soluzione a tutto, alcuni faranno in modo di raggiungere un risultato soddisfacente. Ora non ci resta che attendere di poter mettere le mani sulla piccola console di Sony, per scoprirne le qualità, e corrispettivamente le negatività, lasciando poi il tempo a chi di dovere di trovare eventualmente una soluzione per raggiungere l’obiettivo tanto desiderato.