Recensione custodia in pelle Mujjo per iPhone 15 Pro Max

Questa volta la mia scelta è caduta sulla custodia in pelle Mujjo per il nuovo iPhone 15 Pro Ma. Un investimento di 64 euro che si posiziona allo stesso prezzo della custodia originale di Apple. Le mie impressioni iniziali su questo accessorio sono le stesse avute per altri accessori dello stesso brand provati in passato. Eleganza e cura dei particolari.

Impressioni generali

La custodia in pelle Mujjo per iPhone 15 Pro Max ha subito conquistato la mia preferenza fin dai primi utilizzi. Esteticamente, ricorda molto le classiche custodie in pelle di Apple, ma con alcune differenze che possono fare, appunto, la differenza. Il tocco premium è evidente, e l’aspettativa è che invecchi nel tempo come accade alle custodie Apple.

Una caratteristica notevole è la presenza di MagSafe integrato, garantendo una connessione magnetica che aggiunge un tocco di praticità. Anche i fori sul fondo rispecchiano fedelmente quelli delle custodie Apple, e i pulsanti metallici sono di alta qualità, paragonabili a quelli delle custodie originali.

1 di 3

Differenze sottili rispetto alle custodie Apple

Affiancando la custodia Mujjo a quella Apple, emergono alcune differenze sottili ma degne di nota. Il logo Mujjo, discretamente impresso nella parte posteriore, potrebbe non piacere a chi predilige un’estetica minimalista. Il bordo metallico attorno ai sensori della fotocamera è leggermente più spesso, una variazione che potrebbe essere apprezzata o meno a seconda dei gusti personali.

Gli angoli leggermente più nitidi del case Mujjo potrebbero suscitare qualche incertezza sulla sua resistenza nel tempo, anche se solo il tempo potrà fornire una risposta definitiva.

Conclusioni

Raccomandare un accessorio è sempre una decisione personale, ma se stai cercando una valida alternativa alle custodie in commercio e optare per qualcosa di classico ed elegante, quella di Mujjo per iPhone 15 Pro Max potrebbe sorprenderti positivamente.

Disponibile sul sito di Mujjo, per tutti i tipi di iPhone.