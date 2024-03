Samsung Galaxy Z Flip 6: primi render con alcune novità

Samsung Galaxy Z Flip 6 non sarà più uno smartphone di nicchia, un prodotto che tanti vorrebbero, ma che a tutti gli effetti pochi possono acquistare, vuole essere un prodotto rivoluzionario, aperto a tutti i consumatori, ed allo stesso tempo in grado di ampliare ancora di più l’accessibilità.

In questi giorni, nell’attesa di maggiori dettagli da parte di Samsung stessa, sono stati pubblicati in rete i primi render, ovvero delle bozze che, con le dovute cautele e supposizioni, dovrebbero rappresentare il design del prodotto finito. La presentazione, stando a quanto si crede, dovrebbe avvenire nel corso del mese di Luglio, ma le prime immagini non sembrano essere in grado di soddisfare pienamente il pubblico.

A prima vista il prodotto appare decisamente simile al predecessore, con piccolissimi cambiamenti, i display dovrebbero essere rispettivamente di 3,4 e 6,7 pollici di diagonale, entrambi AMOLED con refresh rate a 120Hz.

Samsung Galaxy Z Flip 6: i primi render

Lo spessore, secondo quanto riportato da SmartPrix, dovrebbe passare da 6,9 a 7,4 millimetri, con un incremento della capacità della batteria, capace quindi di passare da 3700 a 4000mAh, così da riuscire a risolvere i problemi del passato.

Sul lato è possibile trovare il lettore di impronte digitali, integrato come al solito all’interno del pulsante di accensione, affiancato da due microfoni, con un incremento numerico di uno rispetto al predecessore. Il processore sarebbe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, che ricordiamo essere una versione potenziata e studiata appositamente per i dispositivi dell’azienda sudcoreana, con il supporto nel lungo periodo: 7 anni di aggiornamento software, tra cui major release e patch di sicurezza.