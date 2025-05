Scoperti nel liquido spinale indizi per la diagnosi precoce della demenza frontotemporale

Un recente studio scientifico ha individuato nel liquido cerebrospinale una serie di biomarcatori che potrebbero rivoluzionare la diagnosi precoce della demenza frontotemporale (FTD). Si tratta di una scoperta di grande rilievo, perché la FTD è una delle forme più comuni di demenza precoce, difficile da individuare nelle sue fasi iniziali.

I ricercatori hanno analizzato campioni di liquido spinale di pazienti con sospetti disturbi neurodegenerativi e hanno trovato alterazioni specifiche di alcune proteine legate alla FTD. Questi cambiamenti, rilevabili anni prima della comparsa dei sintomi, offrono un’opportunità concreta per anticipare la diagnosi e avviare trattamenti tempestivi.

Demenza frontotemporale: scoperti nel liquido spinale i segni per una diagnosi precoce

La FTD colpisce principalmente i lobi frontali e temporali del cervello, provocando cambiamenti nel comportamento, nella personalità e nel linguaggio. A differenza dell’Alzheimer, spesso non si accompagna inizialmente a gravi perdite di memoria, rendendo la diagnosi clinica ancora più complessa.

Attualmente, non esistono test di laboratorio standardizzati per identificare precocemente la FTD. L’introduzione di biomarcatori nel liquido cerebrospinale come strumenti diagnostici rappresenta quindi un potenziale cambio di paradigma, simile a quanto già avvenuto per l’Alzheimer con l’uso di specifiche proteine come la beta-amiloide e la tau.

Secondo gli autori dello studio, la presenza anomala di proteine come la TDP-43 o la progranulina potrebbe essere monitorata con tecnologie già disponibili nei laboratori di neurologia avanzata. Questo approccio aumenterebbe sensibilmente l’accuratezza diagnostica e potrebbe essere integrato nei protocolli di screening nei soggetti a rischio.

La nuova frontiera nella lotta contro le demenze

Un’altra implicazione importante riguarda la ricerca di terapie: individuare pazienti nelle fasi precliniche della FTD permetterebbe di testare l’efficacia di trattamenti sperimentali in una fase in cui il danno neuronale è ancora limitato. Questo apre la strada alla medicina preventiva anche nell’ambito delle demenze non-Alzheimer.

Gli esperti sottolineano che, sebbene siano necessari ulteriori studi su campioni più ampi, la scoperta rappresenta un passo decisivo verso una diagnosi più tempestiva e mirata della FTD. La combinazione tra imaging cerebrale, test genetici e biomarcatori liquidi potrebbe diventare la nuova frontiera nella lotta contro le demenze.

In attesa di ulteriori conferme, la comunità medica guarda con ottimismo alla possibilità che un semplice esame del liquido spinale possa offrire una finestra sul futuro neurologico dei pazienti, permettendo diagnosi più rapide, trattamenti personalizzati e, forse, un rallentamento della progressione della malattia.

Foto di KOMMERS su Unsplash