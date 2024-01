Speranza per i pinguini imperatore: quattro nuove colonie emergono in Antartide

Quattro nuove colonie di pinguini imperatore sono state individuate in Antartide, sollevando speranze per la sopravvivenza di una specie gravemente minacciata. Questa scoperta è particolarmente significativa, poiché la popolazione di pinguini imperatori è classificata come “quasi a rischio” di estinzione. La ricerca, basata su immagini satellitari, porta il totale dei siti di nidificazione a un record di 66.

I pinguini imperatore, i più grandi del mondo, stanno adattando le loro colonie a nuovi luoghi a causa del collasso del ghiaccio marino, causato dal riscaldamento climatico, che minaccia i loro siti di riproduzione. Una colonia vicino a Halley Bay si è spostata di circa 30 chilometri verso est, poiché le condizioni instabili dal 2016 rendevano pericoloso il sito precedente.

Peter Fretwell, ricercatore del British Antarctic Survey, spiega che le quattro nuove colonie potrebbero esistere da anni, ma sono state scoperte solo ora grazie alle immagini satellitari. Questa scoperta, sebbene non modifichi drasticamente le stime della popolazione complessiva, fornisce preziose informazioni su dove potrebbero spostarsi i pinguini imperatore.

Con la popolazione totale di pinguini imperatore stimata a meno di 300.000 coppie riproduttrici e la specie classificata come “quasi a rischio” di estinzione, queste scoperte possono contribuire a orientare gli sforzi di conservazione. La dipendenza degli imperatori dal ghiaccio marino per il loro ciclo riproduttivo rende cruciale monitorare come il cambiamento climatico e il suo impatto sul ghiaccio marino influenzeranno la loro sopravvivenza nel tempo.

