Tenerife: il paradiso dello smartworking per i nomadi digitali

Se sei un nomade digitale in cerca della tua prossima avventura lavorativa in un luogo da sogno, le Isole Canarie sono la tua destinazione ideale. Benvenuto in uno degli hotspot preferiti dai lavoratori remoti di tutto il mondo. Qui scoprirai le migliori isole Canarie per il lavoro a distanza.

Le Isole Canarie per i Nomadi Digitali

Tra le varie isole dell’arcipelago, le Canarie più gettonate tra i nomadi digitali sono Tenerife, Fuerteventura e Gran Canaria. Queste tre isole sono perfette per coloro che desiderano un paradiso da esplorare mentre lavorano.

Perché chiamarle un paradiso? Le Isole Canarie offrono tutto ciò di cui hai bisogno: connessione internet ad alta velocità, infrastrutture di qualità, spazi di coworking ben attrezzati, un clima primaverile tutto l’anno e una bellezza naturale mozzafiato. Inoltre, essendo parte dell’Unione Europea, la vita qui è più accessibile economicamente.

Tenerife: Il Paradiso del Telelavoro

Tenerife è una delle mete principali per chi lavora a distanza alle Isole Canarie. Essendo la più grande dell’arcipelago, offre spazi di coworking in tutto l’isola, sia nella sua capitale settentrionale che lungo la costa meridionale.

La vita di un nomade digitale può presentare alcune sfide, come la solitudine, la burocrazia e le barriere linguistiche. Ma a Tenerife queste preoccupazioni spariranno. Ecco perché:

– è possibile incontrare altri nomadi digitali e scambia idee creative nei numerosi spazi di coworking di Santa Cruz de Tenerife.

– lungo il porto di Santa Cruz, vengono organizzati incontri frequenti per nomadi digitali, un’ottima opportunità per socializzare con persone provenienti da tutto il mondo.

– immagina di lavorare con il tuo laptop sulla spiaggia di Las Teresitas, a soli 5 km dal centro della città, e di rilassarti con una sessione di stand-up paddleboarding dopo il lavoro.

– a Tenerife, l’equilibrio tra lavoro e vita è alla portata di tutti, con tutto a pochi passi, niente più traffico o treni affollati. Ti aspettano lunghe spiagge sabbiose e cocktail tropicali sotto le palme.

– Tenerife offre ben 20 microclimi diversi sull’isola, che si adattano a qualsiasi umore o preferenza.

Se sei alla ricerca di zone meno turistiche, Amarilla è una buona opzione. Qui troverai spazi coliving e coworking, corsi di surf e yoga, tutto in un unico luogo!

Inoltre, Tenerife è un’isola che si adatta davvero a tutti. Gli amanti della natura e del mare troveranno qui il loro paradiso personale. Dagli escursionisti che vogliono scalare il Monte Teide, la vetta più alta di Spagna, agli amanti delle foreste di alloro del Parco Rurale di Anaga, l’isola ti incanterà con le sue meraviglie.

Fuerteventura: Il Paradiso degli Sport Acquatici e del Coworking

Oltre al suo clima caldo e ai panorami mozzafiato, Fuerteventura offre una serie di vantaggi per chi lavora a distanza:

– Questa è la destinazione perfetta per gli amanti del surf, grazie ai forti venti che soffiano costantemente durante tutto l’anno.

– Fuerteventura è ben attrezzata con connessioni internet veloci e una fibra ottica che può raggiungere i 600 MB.

– Le spiagge uniche e affascinanti, come la Popcorn Beach o Playa del Bajo de la Burra, fatta di fossili di alghe bianche che sembrano popcorn, aggiungono un tocco di magia all’esperienza.

– L’isola è anche un ottimo punto di partenza per visitare altre isole Canarie come Lanzarote e La Graciosa.

Gran Canaria: Il Mix Perfetto tra Antico e Moderno

Gran Canaria è la terza isola più grande delle Canarie ed è stata una delle prime ad attirare i nomadi digitali. Ecco perché:

– Las Palmas, la sua capitale, offre spiagge come Las Canteras, caffè perfetti per il coworking e una vivace comunità di nomadi digitali.

– La parte settentrionale dell’isola è più adatta al telelavoro, con spazi di coworking ben attrezzati e connessioni internet più veloci.

– Gran Canaria è una delle poche isole che offre una vita notturna vibrante e divertente, con località come Las Maspalomas e Playa del Inglés.

– La sua posizione vicina ad altre isole Canarie la rende un punto di partenza ideale per esplorare l’arcipelago.

Quindi, se sei pronto a unire lavoro e avventura in un angolo di paradiso, le Isole Canarie sono la scelta perfetta per te. Che tu sia uno sportivo appassionato, un amante della natura o un fan della vita notturna, troverai l’isola che fa per te. E non dimenticare di pianificare una visita durante le celebrazioni natalizie o il colorato Carnevale di Santa Cruz per un’esperienza ancora più indimenticabile!

Foto di Sean Oulashin su Unsplash