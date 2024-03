TikTok sfida Instagram: in arrivo TikTok Photos

TikTok lancia a tutti gli effetti il guanto di sfida a Instagram, con la possibile presentazione di TikTok Photos, un’applicazione che permette di condividere con amici e parenti gallerie fotografiche, senza ricorrere ai video. La notizia non è ufficiale, ma trattasti di una pura indiscrezione rilasciata direttamente dal sito TheSpanAndroid.

ByteDance, azienda proprietaria di TikTok, vorrebbe ampliare al massimo la propria offerta a disposizione dei singoli consumatori, cercando di spaziare non solo dal segmento video, per giungere anche in quello fotografico (mentre negli USA si parla di un ipotetico ban). Da qui nasce l’idea di TikTok Photos, una soluzione che a prima vista ricorderebbe moltissimo Instagram.

TikTok Photos: di cosa si tratta?

Gli utenti che dovrebbero aver avuto accesso al sorgente, parlano di espliciti riferimenti ad una serie di funzioni effettivamente accessibili, tra cui troviamo la sincronizzazione dei posti, ma anche la condivisione delle immagini con altri utenti, o direttamente all’interno di un profilo personale a cui amici/parenti potranno effettivamente accedere.

Sempre nel codice, stando alle indiscrezioni trapelate, si parla anche di una semplice indicazione sul lancio, definendo che TikTok Photos verrà lanciato presto, con la promessa che la stessa azienda aiuterà l’utente a acquisire nuovo pubblico nell’applicazione, sincronizzando le foto dell’account con Photos stessa.

Una indiscrezione bella e buona, ci teniamo ancora una volta a ricordarlo, che però parla a tutti gli effetti di un futuro in cui anche TikTok potrebbe voler fare l’Instagram della situazione, avvicinandosi di molto alle esigenze dei consumatori, sopratutto nel momento in cui non dovesse più essere utilizzabile negli Stati Uniti.