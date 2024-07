VPS Game, i server virtuali per il gaming

Il mondo del gaming ha fatto notevoli passi in avanti negli ultimi anni. Passi da gigante che oggi determinano spesso la necessità di scegliere server VPS adattati alla perfezione per il gaming. Si tratta di macchine virtuali in grado di offrire risorse modulabili, studiate per ospitare giochi online. Molto spesso è proprio l’editore del videogioco a consigliare un server piuttosto che un altro. Tuttavia nella scelta occorre prestare notevole attenzione a una serie di aspetti di non poco conto.

La prima questione attiene alle caratteristiche del gioco. Prima di scegliere un server VPS dovremo verificare le specifiche tecniche raccomandate dal produttore del videogioco e, quindi, il numero dei processori, la quantità di RAM e la banda. Attenzione anche al numero di giocatori che intendiamo ospitare in contemporanea, un aspetto che incide in maniera decisa sul server e sulla sua velocità.

Dovremo scegliere anche il sistema operativo. Tipicamente la scelta è tra un server Windows e un server Linux. In questo secondo caso, la scelta è determinata da una maggiore leggerezza e soprattutto dalla sua ottimizzazione oltre che dalla possibilità di disporre di una community molto vasta. Altro aspetto da non sottovalutare è che in questo caso il sistema operativo è open source.

Ma tra gli aspetti sicuramente più attenzionati c’è quello della performance. Nella scelta dovremo quindi anche valutare la possibilità di ricorrere ad un’esperienza di gioco senza alcun tipo di interruzione.

Come funziona un VPS Game?

Un VPS Game altro non è che un server virtuale in grado di offrire tutte le risorse di cui abbiamo necessità ad un prezzo sostanzialmente accessibile. Uno dei vantaggi delle piattaforme di gaming VPS è sicuramente quella di accedere anche a piani di pagamento con cadenza mensile e, soprattutto, quella di disporre di caratteristiche ideate e pensate proprio per questo tipo di attività.

Rispetto ai server dedicati, inoltre, non sarà necessario acquistare in prima battuta tutte le risorse necessarie: le principali soluzioni sul mercato, infatti, sono scalabili e gestibili direttamente online con pochi e semplici click. Si tratta infatti di soluzioni ampiamente personalizzabili, sia per le risorse da allocare, sia per il sistema operativo sia per i software da installare.

Ma è davvero necessario un VPS Game per giocare online?

La questione riguarda principalmente le prestazioni, le performance e la possibilità di approfittare di un’ampia serie di configurazioni che potrebbero avere costi molto elevati nell’ipotesi in cui si decidesse di ricorrere a server dedicati. Inoltre, rispetto ai server condivisi, ci garantisce livelli prestazionali sicuramente più elevati e la possibilità di gestire comodamente picchi o le modifiche che dovessero risultare necessarie.

Tra le caratteristiche distintive, rispetto anche a server dedicati o a hosting web, è la disponibilità di una notevole banda passante, banda che può essere configurata anche in ragione delle specifiche necessità, garantendo un ottimo rapporto qualità prezzo.

Quali giochi sono installabili su un VPS Game?

Tra i giochi principali abbiamo sicuramente quelli più diffusi sul mercato, ovvero: