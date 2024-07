Amazon mette in guardia dalle truffe più recenti

Le truffe che utilizzano il nome di Amazon per ingannare e rubare soldi agli utenti si sono estremamente intensificate. A ragione di ciò, il noto e-commerce ha deciso di contattare tutti i suoi clienti per metterli in guardia in merito ai possibili tranelli e come fare per difendersi. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Sono molteplici, le truffe a tema Amazon che stanno girando in questo periodo. Nella comunicazione dell’azienda sono citate le chiamate, i messaggi SMS e le finte e-mail. Le modalità possono cambiare di molto, quindi bisogna aspettarsi di tutto. I malintenzionati, inoltre, sono diventati bravi al punto che riconoscere l’inganno non è sempre facile. Ecco quali sono i consigli da seguire per non farsi truffare.

Amazon: le truffe e come riconoscerle

Quali sono le truffe più frequenti del momento? Principalmente due tipologie: quelle riguardanti l’abbonamento a Prime e quelle riguardanti le spedizioni dei prodotti. Qualunque sia la tipologia di tranello (pagamento in sospeso, spedizione in giacenza, pagamento non autorizzato, ecc.), lo scopo è sempre quello di farsi comunicare dati sensibili da poter utilizzare a scopi illeciti. Qual è, quindi, il miglior modo per difendersi da tutti i tranelli?

La prima cosa da fare è evitare di farsi prendere dalla fretta. Agire di impulso è ciò che i malintenzionati sperano che le vittime facciano. La cosa che Amazon consiglia di fare è, invece, verificare quanto comunicato all’interno delle varie e-mail recandosi direttamente sul sito ufficiale (e non cliccando su eventuali link presenti). Se ciò non bastasse, l’e-commerce consiglia di contattare il servizio clienti per qualsiasi richiesta di chiarimento e per evitare qualsiasi dubbio. Solo in questo modo si ha la certezza al 100% di proteggersi dalle truffa. Nel caso, invece, in cui si identifichi una potenziale truffa, la cosa miglior da fare è segnalarla ad Amazon stesso di modo che questo possa prendere provvedimenti. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.