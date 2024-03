WhatsApp: in arrivo strumenti IA per la modifica delle foto

Meta è pronta a portare una serie di funzionalità legate all’intelligenza artificiale su WhatsApp. Nell’ultima beta dell’app per dispositivi Android sono state scovate tracce di una nuova funzione che permetterà di modificare le foto servendosi dell’IA. Quali saranno le possibilità? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che la casa di Zuckerberg manifesta l’intenzione di portare l’IA su WhatsApp. Sono diversi mesi, infatti, che questa lavora a diverse funzioni e i primi risultati si stanno iniziano a vedere. Gli strumenti di modifica immagine in arrivo ne sono una dimostrazione. Andiamo a vedere come funzioneranno.

WhatsApp: come usare i strumenti IA per modificare le foto

A dare i primi dettagli in merito alla novità è stato il noto WABetaInfo. Questo ha dichiarato che la funzione risulta essere attualmente in fase di sviluppo e che presto sarà disponibile al pubblico. Gli strumenti IA permetteranno agli utenti di modificare le foto prima di inviarle all’interno delle chat. In particolare, saranno disponibili tre funzioni: “sfondo” per la modifica di tutto ciò che non è in primo piano, “rinnova” per cambiare lo stile della foto, “espandi” per allargare le dimensioni dell’intera immagine. Gli strumenti avranno lo scopo di fornire agli utenti nuovi modi per esprimersi e garantiranno un’esperienza utente super personale.

Come già detto, al momento la funzione risulta essere in fase di sviluppo, neanche i beta tester possono ancora provarla. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederla arrivare al pubblico generale nel corso delle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.