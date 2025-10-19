Malattia di Huntington: la terapia genica apre nuove speranze per fermare la degenerazione cerebrale

La malattia di Huntington è una patologia genetica rara che colpisce il sistema nervoso centrale, causando movimenti incontrollati, disturbi cognitivi e cambiamenti comportamentali. È provocata da una mutazione nel gene HTT, che porta alla produzione di una proteina tossica, la huntingtina mutata, responsabile della morte progressiva dei neuroni. La malattia si manifesta solitamente tra i 30 e i 50 anni e, ad oggi, non esiste una cura in grado di fermarne l’avanzata.

La sfida della ricerca

Per decenni, gli scienziati hanno cercato di comprendere come intervenire direttamente alla radice genetica del disturbo. Le terapie tradizionali mirano solo ad alleviare i sintomi, ma non riescono a bloccare il processo neurodegenerativo. La difficoltà principale risiede nel raggiungere in modo sicuro e mirato le cellule cerebrali coinvolte. Tuttavia, l’arrivo delle nuove tecniche di terapia genica e degli strumenti di editing come CRISPR ha aperto scenari fino a poco tempo fa impensabili.

La nuova frontiera della terapia genica

Un recente studio condotto da un team internazionale di ricercatori, pubblicato su Nature Medicine, ha sperimentato una strategia di terapia genica che agisce direttamente sul gene difettoso. Attraverso un vettore virale innocuo, i ricercatori sono riusciti a introdurre nel cervello dei pazienti una sequenza genetica “correttiva” capace di disattivare la produzione della proteina tossica. Il risultato? Una riduzione significativa dei livelli di huntingtina mutata e un rallentamento della progressione dei sintomi nei modelli preclinici.

Come funziona l’intervento

La terapia prevede un’unica somministrazione mirata nelle aree cerebrali più colpite, come lo striato, responsabile del controllo dei movimenti. Il vettore virale agisce come un messaggero che trasporta l’informazione genetica utile, permettendo alle cellule di “riparare” parzialmente il difetto. Nei primi pazienti coinvolti nello studio, la procedura si è dimostrata sicura e ha mostrato segnali incoraggianti di miglioramento motorio e cognitivo nei mesi successivi al trattamento.

I risultati e le prospettive

Sebbene la sperimentazione sia ancora nelle fasi iniziali, gli effetti osservati rappresentano una svolta per la ricerca neurologica. I ricercatori sottolineano che l’obiettivo non è solo alleviare i sintomi, ma modificare il corso naturale della malattia, rallentandone l’evoluzione. Se i risultati saranno confermati nei trial clinici più ampi, la terapia genica potrebbe diventare il primo trattamento in grado di intervenire sulle cause biologiche dell’Huntington, aprendo la strada anche per altre malattie neurogenetiche.

I limiti e le sfide ancora aperte

Nonostante l’entusiasmo, restano ancora diverse sfide da affrontare. La terapia genica è complessa, costosa e richiede una precisione estrema per evitare effetti collaterali. Inoltre, la malattia di Huntington colpisce diffusamente il cervello, e non è ancora chiaro se un singolo intervento possa garantire benefici duraturi. I ricercatori stanno lavorando per ottimizzare i vettori virali e rendere il trattamento più accessibile e sicuro nel lungo periodo.

Il ruolo delle famiglie e della diagnosi precoce

Poiché la malattia è ereditaria, la diagnosi genetica precoce gioca un ruolo cruciale. Le famiglie colpite spesso affrontano un lungo percorso di sostegno psicologico e decisioni difficili legate ai test genetici. La prospettiva di una cura reale restituisce ora nuova speranza non solo ai pazienti, ma anche ai loro cari, che per anni hanno visto la malattia come una condanna inevitabile.

Una speranza concreta per il futuro

La terapia genica rappresenta uno dei progressi più significativi nella lotta contro le malattie neurodegenerative. Per la prima volta, la ricerca offre una possibilità concreta di modificare il destino di chi nasce con il gene dell’Huntington. Anche se serviranno ancora anni per perfezionare la tecnica, il messaggio è chiaro: la scienza sta finalmente imparando non solo a comprendere, ma anche a riscrivere i difetti del nostro DNA. E in questa riscrittura si cela la promessa di una nuova era per la medicina del cervello.

Foto di Sangharsh Lohakare su Unsplash