Perdere peso grazie a una pillola vibrante

Perdere peso è una questione complessa. Certo, si può tranquillamente migliorare la propria alimentazione e fare movimento fisico, ma non è così semplice. Ci sono molte variabili di mezzo, il tempo necessario per fare entrambe le cose, i costi, una forte motivazione e poi una lunga lista di problemi genetici. Per questo motivo trovare trattamenti in grado di aiutare è la strada preferita da tutti, e da qui potrebbe arrivare una novità rivoluzionaria.

Gli ingegneri del MIT hanno provato a prendere una nuova strada con lo stesso obiettivo. Per perdere peso si è pensato a una pillola vibrante il cui scopo è solleticare la pancia dall’interno. Questo tipo di movimento dovrebbe di fatto ingannare l’intestino e il cervello con l’idea che non ci sia più spazio per altro cibo. I test sugli animali hanno visto un successo con gli esemplari che avevano preso la pillola mangiare il 40% delle controparti.

Una pillola che vibra per perdere peso

Le parole degli autori dello studio: “Per chi vuole perdere peso o controllare l’appetito, potrebbe essere assunto prima di ogni pasto. Questo potrebbe essere davvero interessante in quanto fornirebbe un’opzione che potrebbe ridurre al minimo gli effetti collaterali che vediamo con gli altri trattamenti farmacologici disponibili. Per molte popolazioni, alcune delle terapie più efficaci per l’obesità sono molto costose. Su larga scala, il nostro dispositivo potrebbe essere prodotto a un prezzo piuttosto conveniente.”

L’obesità è un problema che affligge un po’ tutte le società moderne e ricche, e il campanello più allarmante è quella giovanile. Avere un nuovo modo per perdere peso è sicuramente una vita per mitigare il problema, per questo è, mitigare rispetto a un problema più ampio sociale.