Hai vinto un premio Sephora: attenzione alla truffa via e-mail

La nota catena di profumerie Sephora vi ha contattati via e-mail per informarvi che avete vinto un fantastico premio? Non fatevi ingannare dalle apparenze, ciò che sembra essere una grossa opportunità altro non è che un tentativo di truffa bello e buono. Ecco come riconoscere il tranello.

Non è la prima volta che i malintenzionati del web sfruttano nomi di importanti aziende per attirare l’attenzione degli utenti. Il meccanismo è sempre lo stesso, viene proposto un interessante premio al fine di far cliccare su link malevoli. Andiamo a scoprire come difendersi.

Truffa del premio Sephora: come riconoscerla

La truffa sta girando principalmente via e-mail. Solitamente l’oggetto è “Coco Chanel Mademoiselle!“. All’interno, è possibile leggere il seguente messaggio: “Gentile cliente Sephora, Vorremmo offrirti l’opportunità unica di ricevere un nuovo di zecca Coco Chanel Mademoiselle! Per richiederlo, rispondi semplicemente a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Sephora.” Ovviamente, allegato all’e-mail è presente il link che rimanda al sito dove poter fare il sondaggio. Dopo aver risposto alle semplici domande, il sistema comunica la vincita e richiede l’inserimento di una serie di dati personali, compresi quelli della carta di credito, per ricevere il premio. Ovviamente, se si inseriscono non si riceve nessun premio anzi, questi vengono rubati e usati per prelevare soldi dal conto.

Riconoscere la truffa è davvero molto facile. L’e-mail, infatti, differisce molto da quelle ufficiali inviate da Sephora. Basta dare un occhio al testo del messaggio per rendersi conto di come sia scritto in un italiano approssimativo. Se ciò non bastasse a farvi dubitare, anche l’indirizzo di posta elettronica dal quale arriva l’e-mail non risulta essere affiliato a Sephora. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata, quindi, si tratta al 100% di truffa. Il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.