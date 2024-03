Arabia Saudita svela il Futuro Iconico Circuito Qiddiya: Curva da Record di 70 Metri e MotoGP Inclusa

Un’anteprima esclusiva del Qiddiya Speed Park Track, la futura casa della F1 in Arabia Saudita, con una curva spettacolare alta 70 metri e un doppio layout per accogliere anche la MotoGP. Il circuito, progettato per lo spettacolo, promette di diventare il più lungo e veloce al mondo dal 2028.

Questo circuito permanente, situato a circa 50 km da Riad, si distingue per la sua lunghezza e velocità, ma soprattutto per una caratteristica straordinaria: una curva alta 70 metri, nota come “The Blade”, pari a un palazzo di 20 piani.

Caratteristiche chiave del Qiddiya Speed Park Track

1. Layout Eccezionale

Progettato dall’ex pilota Alexander Wurz e dall’esperto progettista Hermann Tilke, il circuito offre una fusione unica tra le caratteristiche di piste permanenti e circuiti cittadini. Il doppio layout consente di ospitare anche la MotoGP, ampliando la portata delle competizioni.

2. Curva Iconica “The Blade”

La spettacolare curva alta 70 metri, illuminata da LED, è destinata a diventare un’icona nel mondo delle corse. La sua struttura imponente, paragonabile a un palazzo di 20 piani, promette emozioni uniche per i piloti e gli spettatori.

3. Dislivello Impressionante

Il circuito presenta un dislivello totale di 108 metri, contribuendo a creare una sfida dinamica e avvincente per i piloti. Le 21 curve in senso antiorario e la velocità massima di circa 320 km/h aumentano l’adrenalina.

4. Obiettivo Record

Gli organizzatori mirano a rendere il Qiddiya Speed Park Track il circuito più lungo del Mondiale di F1, superando i 7004 metri di Spa. Con 80 garage nel paddock, sarà anche dotato della tribuna centrale più grande al mondo.

5. Versatilità del Doppio Layout

La progettazione include un doppio layout, consentendo al circuito di ospitare una varietà di competizioni, tra cui la MotoGP, il WEC e campionati regionali e nazionali.

6. Esperienze per i Tifosi

I fan potranno godere di terrazze panoramiche al posto delle classiche tribune, garantendo una visuale spettacolare della pista e del paddock. L’ambizioso progetto include anche aree dedicate allo svago, allo shopping e all’intrattenimento, con montagne russe e spazi per concerti.

Il CEO della Qiddiya Investment Company, Aldawood, afferma che questo progetto porterà Qiddiya City a diventare “la sede del motorsport globale“. Nel frattempo, l’attenzione è focalizzata sul secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 a Jeddah il 9 marzo.

Ph. via Sport Sky