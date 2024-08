Motorola Edge 50 Pro, uno smartphone elegante e completo – la Recensione

Motorola Edge 50 Pro è uno smartphone di fascia medio-alta dal design estremamente elegante, che porta poche migliorie rispetto alla generazione precedente, ma riesce ad integrare al proprio interno una serie di specifiche tecniche di alto livello, capaci di soddisfare le esigenze degli utenti che non si vogliono spingere verso la fascia più alta, rappresentata dal fratello maggiore Edge 50 Ultra. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Se siete alla ricerca di un prodotto davvero elegante, ma allo stesso tempo sobrio, siete nel posto giusto. Motorola Edge 50 Pro è indiscutibilmente uno dei più belli tra i dispositivi in circolazione, la back cover, almeno nella nostra colorazione, presenta una finitura in finta pelle leggermente gommata, davvero piacevole al tocco, e perfettamente oleofobica (infatti non trattiene in nessun modo le impronte). Il modulo delle fotocamere ricorda in parte quanto è possibile trovare su Oppo, risultando perfettamente integrato nella scocca, offrendo un piacevolissimo continuum ed uniformità nella soluzione.

Le dimensioni sono in linea con le aspettative, proprio perché raggiungono 161,2 x 72,4 x 8,2 millimetri, ed un peso di 168 grammi. L’ergonomia, proprio grazie al materiale della back cover, è eccellente, non tende a scivolare nemmeno con le mani bagnate (è uno smartphone con certificazione IP68). Il frame è realizzato in metallo, con una bellissima finitura opaca che riprende la colorazione posteriore, tutti i pulsanti fisici sono concentrati sul lato destro: accensione/spegnimento e volume, mentre inferiormente ecco arrivare porta USB type-C 3.1 (con uscita video), lo speaker fisico ed anche il carrellino delle SIM. I materiali utilizzati sono di ottima qualità generale, risultando resistenti ed affidabili.

Specifiche e Hardware

Il display è un pOLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione Super HD (2712 x 1220 pixel), 446 ppi, rapporto schermo/corpo del 93,8%, con piena compatibilità HDR 10+ e certificazione Pantone Validated. I colori coprono al 100% la gamma DCI-P3 a 10 bit, è un pannello LTPS, ovvero permette di regolare il refresh rate tra 60, 90, 120 e 144Hz, con una velocità di risposta al tocco di 360Hz (in modalità gioco). Le performance sono assolutamente convincenti, i contenuti vengono perfettamente riprodotti, senza difetti particolari, con grande dettaglio e nitidezza. La luminosità massima può arrivare fino a 2000 nit, più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, octa-core con frequenza di clock a 2,63Ghz, che viene affiancato da una configurazione che prevede fino a 12GB di RAM LPDDR4X ed una memoria interna da 512GB UFS 2.2. Le prestazioni sono allineate con la fascia di prezzo di posizionamento, non si notano rallentamenti di alcun tipo o difficoltà nel caricamento delle app, la presenza della UFS 2.2 non rallenta le operazioni, se non proprio nel caricamento dei giochi. Molto buona la dissipazione del calore, non tende a scaldarsi nella parte posteriore.

Lo sblocco può avvenire tramite il riconoscimento delle impronte sotto il display o il viso 2D con la fotocamera anteriore; in entrambi i casi non abbiamo notato alcun rallentamento o difficoltà nell’accesso al sistema. Motorola Edge 50 Pro è uno smartphone 5G, con supporto a WiFi 6e dual-band, passando poi per NFC, GPS e bluetooth 5.4 (da notare anche il supporto all’eSIM). L’audio è stereo, viene sfruttata anche la capsula auricolare, con bassi relativamente poco potenti, ma nel complesso una buonissima resa in termini di dettaglio e di nitidezza.

Fotocamera, sistema operativo e batteria

Nella parte posteriore trovano posto tre sensori differenti: una principale da 50 megapixel, con stabilizzatore ottico integrato e apertura F1.4, passando poi una ultragrandangolare da 13 megapixel, che presenta un angolo di visione di 130 gradi (l’apertura è invece F2.2), per finire con un teleobiettivo 3X da 10 megapixel, con stabilizzatore ottico integrato e apertura F2.2.

Gli scatti, indipendentemente dalla condizione luminosa, sono molto interessanti, sebbene sia un device con certificazione Pantone, il bilanciamento dei colori, in termini di ottimizzazione, non è sempre perfetto, proprio perché spesso tendono ad una saturazione e contrasti elevati. Il micromosso è praticamente assente, il rumore digitale tarda ad arrivare, con dettagli e nitidezza di assoluto livello. Nel complesso siamo soddisfatti della resa finale, anche in termini di bilanciamento del bianco e gestione delle forti luci.

I video vengono girati al massimo in 4K a 30fps, con una messa a fuoco fulminea e rapida in ogni condizione di luce, oltre ad una stabilizzazione discreta, il che permette di registrare senza pensieri i video camminando. Nella parte anteriore trova posto un sensore da 50 megapixel, con apertura F1.9, dall’ottima resa, buoni effetti bokeh che riescono a scontornare senza problemi il soggetto, ed una gamma cromatica sufficientemente dinamica.

Il sistema operativo è Android 14, con patch di sicurezza aggiornate a Luglio 2024, e interfaccia Hello UI. All’avvio non troverete praticamente alcuna applicazione installata, con pochissima personalizzazione da parte di Motorola che distacca l’esperienza dall’Android stock, ad esempio abbiamo Moto Unplugged, Family space, Smart Connect o Ready For, ma pochissimo altro. Gli utenti potranno comunque personalizzare al massimo l’esperienza, godendo anche la promessa dell’aggiornamento a lungo termine: 4 anni di patch e 3 versioni dell’OS.

La batteria è un componente da 4500mah, con ricarica TurboPower che può raggiungere anche i 125W, supporto alla ricarica wireless a 50W e inversa a 10W. I tempi di ricarica sono davvero incredibili, pensate infatti che collegandolo 18 minuti avrete una autonomia che potrà raggiungere anche le 40 ore. In termini di usabilità, non possiamo assolutamente lamentarci, poiché si potranno raggiungere anche due giorni di utilizzo continuativo particolarmente inteso, a differenza di tanti diretti concorrenti.

Motorola Edge 50 Pro – conclusioni

In conclusione Motorola Edge 50 Pro è lo smartphone che consigliamo a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto complessivamente molto valido, dotato di un design unico ed elegante, materiali costruttivi di qualità, con scheda tecnica in linea con la fascia di prezzo, oltre ad un display eccellente. Più che buono il comparto fotografico, assolutamente interessante la velocità di ricarica e l’autonomia in sé.