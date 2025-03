Recensione Acer Swift Go 14 AI: notebook con chip Qualcomm e tanta intelligenza artificiale

Acer Swift Go 14 AI è un notebook portatile, di dimensioni relativamente ridotte, che punta molto forte sull’intelligenza artificiale, da qui la sua classificazione come Copilot+PC, oltre al processore con architettura ARM, ovvero il Qualcomm Snapdragon X Plus. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il prodotto appare essere estremamente elegante, bello da vedere e da toccare, un notebook che può facilmente essere utilizzato tutti i giorni, dato il display di soli 14 pollici (e di conseguenza dimensioni ridotte), affiancate da un peso di 1,38 kg. E’ talmente sottile da poter essere tranquillamente posizionato nella tasca di uno zaino, o in una borsa per PC, senza andare ad appesantire più di tanto durante il trasporto. I materiali costruttivi, nonostante si tratti a tutti gli effetti di un prodotto di fascia media, sono davvero eccellenti, resistenti ed affidabili, anche per un utilizzo a medio/lungo termine. Disponibile nella colorazione “ferro” (leggermente più scuro del solito classico argento), il dispositivo risulta essere lineare nell’estetica, con una finitura opaca che non trattiene troppo le impronte, ma che ne accresce il livello qualitativo generale, uno chassis realizzato in alluminio con icona AI sulla cover.

Le cerniere che regolano l’apertura sono resistenti, per compiere tale movimento è richiesto l’ausilio di due mani, potendo ugualmente raggiungere una serie di posizioni intermedie, senza troppi problemi. Il tutto viene impreziosito dalla possibilità di ribaltare completamente il display, fino a raggiungere un angolo di 180 gradi, per estendere al massimo l’usabilità con chi ci circonda.

Hardware e AI

Acer Swift Go 14 AI è dotato di un display IPS LCD da 14,5 pollici di diagonale, con rapporto d’aspetto di 16:10, ma soprattutto risoluzione 2,5K (2560 x 1600 pixel). Proprio quest’ultima rappresenta l’aspetto più importante, al netto dei limiti tecnici sulla profondità dei neri, il pannello si comporta perfettamente in termini di dettaglio e di nitidezza, permettendo così di godere di ogni minimo dettaglio presente sullo schermo. Allo stesso tempo, per una maggiore fluidità nella fruizione, ci pensa il refresh rate a 120Hz, utile per ridurre eventuali di questo tipo di pannello. Da notare che il pannello supporta il 100% della gamma sRGB, riduzione della luce blu del 50%, con tossicità della stessa inferiore del 20%.

La novità più grande è legata alla presenza del processore con architettura ARM, Qualcomm Snapdragon X Plus (precisamente X1P-42-100), con GPU Qualcomm Adreno X1-45 (integrata, e non dedicata), nonché una configurazione che prevede fino a 1TB di memoria interna NVMe PCIe Gen 4 e anche 16GB di RAM LPDDR5X-8448 (fino ad un massimo di 32GB, in base alla versione). Lo Snapdragon X Plus, con frequenza di clock fino a 3,4GHz, viene supportato da NPU Qualcomm Hexagon, sostanzialmente la stessa che vediamo sui SoC Elite, di conseguenza in termini di potenza IA i due processori si equivalgono quasi del tutto. Acer Swift Go 14 AI è un dispositivo pensato per la fascia media, e la configurazione proposta è più che adeguata, le prestazioni sono molto buone, con rumorosità ridotta al minimo, e possibilità di optare in parte anche per poco gaming e montaggio video.

L’audio è affidato ai doppi altoparlanti, con DTX:X Ultra, dal volume particolarmente elevato, oltre a dettaglio e nitidezza di ottimo livello. Appena sopra il display è possibile trovare una fotocamera IR con risoluzione QuadHD da 1440p, impreziosita dalla presenza di un otturatore per la privacy, e dalla resa superiore anche a dispositivi ben più costosi del modello in oggetto. Come vi abbiamo anticipato, Acer Swift Go 14 AI è un Copilot+PC, caratterizzato dalla presenza al suo interno di Microsoft Copilot, ed una NPU dedicata fino a 45 TOPS, che può essere richiamato con il tasto apposito. Le funzioni che quest’ultimo può mettere a disposizione del consumatore spaziano dalla possibilità di richiamare pagine già viste semplicemente descrivendole, sottotitoli in tempo reale, trasformare frasi in immagini (con Cocreator) e molto altro ancora. Acer ha inoltre deciso di offrire una serie di soluzioni AI atte a semplificare le impostazioni, per un’esperienza molto più fluida, migliorare la qualità di ogni comunicazione con Acer PurifiedView 2.0 (per sfocatura dello sfondo o correzione dello sguardo) e Acer PurifiedVoice 2.0 (per eliminare i rumori di sottofondo), o anche proteggere la privacy, con Acer User Sensing, è possibile rilevare quando l’utente si allontana dallo schermo.

La batteria è un componente da 75 Wh dalla lunghissima autonomia, a conti fatti si può tranquillamente pensare di passare una intera giornata lavorativa lontani dalla presa a muro, senza difficoltà di alcun tipo.

Connessioni e Tastiera

Acer Swift Go 14 AI è un notebook con connettività bluetooth 5.4 e WiFi 7 (2,4 volte più veloce di WiFi 6e), ed una serie di connettori fisici posti sui due lati del dispositivi. Precisamente a destra è presente una porta USB 3.2 type-A ed il jack per le cuffie da 3,5mm, mentre sul lato sinistro sono presenti due porte USB-C con USB4 ed una USB 3.2 di tipo A. Una dotazione sufficiente, ma non troppo fornita.

La tastiera è completamente retroilluminata, a colorazione singola, ma regolabile manualmente dall’utente, i tasti sono sufficientemente distanziati tra loro, la corsa è breve, ma adatta anche per lunghe sessioni di digitazioni. Le dimensioni dei keycaps è adeguata per ogni mano. E’ presente il sensore per le impronte digitali, il cui funzionamento è esente da difetti di ogni tipo (si può sbloccare anche con il riconoscimento del volto con Windows Hello), ed il tasto Copilot di cui vi abbiamo parlato poco sopra.

Il touchpad è di dimensioni maggiorate rispetto agli standard, o comunque proporzionato alla base del computer; il suo funzionamento, sia sul singolo tocco che sul multitouch, non presenta difetti o particolarità da segnalare. Ciò che lo contraddistingue è la presenza di un indicatore visivo, posto nell’angolo destro dello stesso, che si attiva nel momento in cui l’intelligenza artificiale è in utilizzo. Una caratteristica a tratti minima, ma che allo stesso tempo ci permette di capire quanto Acer sia stata attenta ad ogni minimo dettaglio nella sua realizzazione.

Conclusioni

In conclusione Acer Swift Go 14 AI è il notebook che ogni utente dovrebbe pensare di acquistare nel momento in cui vuole mettere le mani su un prodotto con architettura ARM di fascia media e una forte integrazione dell’intelligenza artificial. I punti di forza sono sicuramente rappresentati da un’estetica curata, design elegante, display adeguato per la fascia di prezzo ed impreziosito dal refresh rate a 120Hz, buone prestazioni con il chip Qualcomm, tanta IA (con indicatore di attivazione) e una elevata autonomia.

VOTO: 8,5