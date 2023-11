Recensione EA Sports WRC: sempre al top del settore

EA Sports WRC sancisce il ritorno di Codemasters nel mondo del rally, alzando nuovamente l’asticella di uno dei segmenti più apprezzati dal pubblico, in seguito agli eccellenti risultati raggiunti dallo stesso team di sviluppatori con il titolo che molti ritengono il migliore di sempre: Dirt Rally 2.0. Come sarà il risultato finale? scopriamolo assieme nella nostra recensione completa.

Grafica

Il comparto tecnico, nonostante gli sviluppatori abbiano deciso di abbracciare l’Unreal Engine 4, a discapito dell’Ego Engine, non è all’altezza della next-gen, o comunque di un titolo del 2023. I passi in avanti rispetto ai capitoli precedenti sono notevoli e chiari, ma sia la conta poligonale che proprio la precisione nelle texture (sopratutto dell’ambiente circostante), sembrano parlare al passato, piuttosto che al futuro.

Nulla toglie alla grande versatilità dell’offerta, con scorci suggestivi nelle svariate tappe messe a disposizione che spingeranno il giocatore a girare letteralmente il mondo. Il discorso è diametralmente opposto per la qualità di riproduzione delle macchine, estremamente dettagliate in ogni loro parte, con finiture precise, giochi di luce, riflessi e tutto ciò che permette di vivere un’esperienza in prima persona di alto livello.

Il sonoro è di alta qualità, i motori vengono riprodotti alla perfezione (piacevolissimo sentire la marmitta che scoppietta), capace di proiettare il giocatore all’interno della vettura con un coinvolgimento davvero senza pari. Il copilota è forse troppo monocorde, senza anima e passione.

Meccanica di gioco

La modalità di gioco principe di EA Sports WRC è chiaramente Carriera, soluzione che prevede la possibilità di scalare letteralmente le classifiche di gradimento, ed i vari segmenti del rally, con tantissime gare molto diverse tra loro: non solo le classiche tappe del campionato, ma anche gare costruttore o eventi che serviranno per rendere felice lo sponsor. La versatilità dell’offerta è dettata anche dal voler lasciare al giocatore finale la scelta dell’evento da disputare, una comoda variante che permette di personalizzare al massimo l’esperienza finale.

Come vi dicevamo all’inizio sarà necessario scegliere in quale campionato inserire il proprio team, che può essere già creato in automatico, oppure avviato a partire da zero dal giocatore stesso. Il tutto porta ad una personalizzazione quasi senza precedenti, dove quest’ultimo potrà scegliere le componenti, le riparazioni, i miglioramenti, oppure proprio quali altri addetti assumere ed integrare nel team. Il denaro da spendere verrà guadagnato in via esclusiva con i piazzamenti raggiunti, più vincerete, più ne avrete a disposizione.

Interessanti sono anche i Momenti, ovvero la possibilità di correre sui tracciati storici del campionato, con vetture altrettanto importanti nel passato, con la promessa di vedere nel tempo l’aggiunta di ulteriori tappe dallo sviluppatore (alcune di essere saranno disponibili solo per gli abbonati EA Play). L’ultima modalità da segnalare, oltre all’Online, è il classico Campionato, che permette di giocare un’intera stagione, senza eventi ad interromperne il ritmo, e senza tutta la personalizzazione caratteristica della Carriera.

Gameplay

EA Sports WRC gode di un gameplay solido ed efficace, forse il migliore che abbiamo mai visto, capace di incantare sia nella possibilità di settare al massimo la vettura, scegliendo il giusto bilanciamento, la trazione, le gomme da utilizzare e quant’altro, ma proprio nella sensibilità e nella precisione dei singoli comandi. Servirà imparare a gestire correttamente la frenata, comprendendo le differenze tra il fondo stradale, capire come funziona il freno a mano, per una corretta inversione ad U o curve strette e similari.

La guida è appagante e giustamente inframezzata da eventi che spezzano la possibile noia del giocatore nell’attraversare tracciati spesso simili; il sistema di guida non è il più realistico possibile, ma si avvicina molto al giusto mix che può rendere felici i veterani del genere, e tutti coloro che vi si avvicinano per la prima volta. Per quest’ultimi è possibile fare affidamento anche sulla Scuola Rally, utile per imparare le nozioni necessarie per comprendere ogni singolo aspetto del rally (non solo del gioco stesso).

EA Sports WRC – conclusioni

In conclusione EA Sports WRC è uno dei migliori titoli di rally degli ultimi anni, il ritorno di Codemasters ha segnato un punto di svolta per il settore, condito con una modalità Carriera davvero intrisa di eventi di vario genere, i Momenti che hanno fatto la storia, ed un sistema di guida appagante e divertente (e molto più realistico di quanto avreste immaginato). Un buon punto di partenza per il rilancio della serie, con piccole sbavature da migliorare, ma senza difetti importanti da segnalare.