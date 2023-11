Recensione WarioWare: Move It! – una raccolta fuori di testa

WarioWare: Move It! non è un semplice gioco, ma una vera e propria raccolta di mini giochi assolutamente fuori di testa che porteranno l’utente a spingere la console di Nintendo oltre i propri limiti, capitolo immediatamente successivo di Get it Together! (qui la nostra recensione). Riuscirà ancora a strappare un sorriso e sfidare i giocatori? scopriamolo assieme nella recensione completa.

Trama e Grafica

Dato il pazzo fil comune che unisce l’esperienza, la trama è a tratti demenziale (in senso buono, ovviamente), ma vuole essere quel qualcosa che unisce tutti i giochi che l’utente andrà ad affrontare. Wario si trova in un resort su un’isola tropicale con gli amici di sempre, tra cui troviamo Jimmy T, Orbulon, 9-Volt e Mona, tutti caratterizzati da uno specifico filone narrativo che introduce i minigiochi da affrontare, e le pose richieste con i joy-con.

Vi strapperà sicuramente una risata, con scene di intermezzo davvero esilaranti, video creati ad hoc per la situazione, il classico stile cartoons, ed una scrittura che non si distingue in qualità, ma che resta comunque più che adeguata alla tipologia e all’impronta che gli sviluppatori hanno voluto dare al prodotto.

Tutto questo si tramuta in una attenzione all’aspetto grafico meno curata che altrove, proprio perché l’intento è quello di creare ilarità, sia nell’aspetto stilistico che contraddistingue (e varia) i vari minigiochi, sia nelle animazioni e nelle movenze dei singoli personaggi. Ciò farà ridere non solo il giocatore, intento a muovere il joy-con raggiungendo posizioni mai viste, ma anche l’attento osservatore che seguirà la partita.

Meccanica di gioco e Gameplay

Il titolo, come vi abbiamo ampiamente anticipato, è una raccolta di minigiochi, che potranno essere utilizzati sia in solitaria che in multiplayer (fino ad un massimo di 4 giocatori). Alla base dell’esperienza troviamo ovviamente la Storia, che potrà essere giocata anche in cooperativa locale con un amico, composta da tanti capitoli che si differenziano in base al personaggio di riferimento, ma anche proprio a come i joy-con devono essere impugnati (le varie poste sono caratterizzate da un nome specifico).

Le singole prove appaiono essere estremamente brillanti e versatili, spesso brevissime, pensate che potrebbero bastare anche 30 secondi per il loro completamento, mai troppo simili tra loro (nonostante siano complessivamente oltre 200). Al termine di ogni capitolo ci troveremo ad affrontare un boss, con un livello leggermente più elevato, nonostante comunque già la difficoltà di base sia superiore alle aspettative.

Avvicinandovi a WarioWare: Move It! dovrete entrare nell’ottica di espandere il più possibile la vostra malleabilità, proprio perché vi verrà richiesto di utilizzare il joy-con alla stessa stregua di una canna da pesca, di uno scudo con il quale difendervi dall’attacco di innumerevoli alimenti, di una padella sul quale cucinare alimenti, di una estensione del vostro dito per rispondere a quiz matematici ed altro ancora. Il sistema di controllo incarna la vera essenza del gioco, proprio per la sua varietà, ma anche per l’estrema precisione nell’invio dei comandi.

La longevità è comunque più che adeguata, infatti dovreste riuscire a completarlo in ogni sua parte in circa 10 ore, comprensive anche del Museo. L’anima dell’esperienza, ed il maggiore divertimento, si raggiunge sicuramente con la modalità Party, infatti sarà possibile avviare il gioco solo in alcune modalità, ma estendendo il numero di giocatori che vi potranno prendere parti.

WarioWare: Move It! – conclusioni

In conclusione WarioWare: Move It! è il degno erede del capitolo lanciato nel corso del 2021, un capitolo che deve assolutamente essere giocato dagli utenti che vogliono divertirsi con una grandissima varietà di minigiochi disponibili, ridendo a crepapelle con amici e parenti (ma comunque ogni esperienza è godibile anche in solitario). La varietà ed il divertimento sono i tratti distintivi, forse qualche movimento viene ripreso dal passato, ma nel complesso non stanca mai, nè appare ripetitivo, permettendo di godere decine di ore di puro svago e divertimento, aiutando gli utenti a dimenticarsi, anche per un solo momento, dei problemi della propria vita.