Recensione Eufy RoboVac X8 Pro: un robot aspirapolvere medio di gamma

Eufy RoboVac X8 Pro è un robot aspirapolvere di discreta qualità, un prodotto che oggi viene commercializzato ad un listino di 649 euro, e che risulta essere caratterizzato dalla doppia potenza, nonché comunque dalla presenza della base di svuotamento automatico. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il design del prodotto appare sin da subito decisamente elegante, presenta una bellissima colorazione nera con finitura opaca su tutta la superficie, il che lo porta a sporcarsi molto meno di quanto immaginiate, oltre ad essere facilmente posizionabile anche in una casa moderna. In confezione si trovano le due componenti che lo compongono: robot aspirapolvere e base di svuotamento automatica.

Quest’ultima è una piccola torretta realizzata in plastica, molto minimale e di piccolissime dimensioni; siamo rimasti piacevolmente colpiti, risultando a conti fatti la più piccola che abbiamo effettivamente mai provato. I materiali utilizzati sono ottimi, appare resistente, sicuramente stabile ed affidabile; non è presente una base, solo la torretta, con apertura superiore, all’interno della quale trova posto il sacchetto raccogli-polvere, con posizionamento diagonale per l’ottimizzazione dello spazio (la sua capienza è di 2,5 litri).

Il robot in sé, al contrario, non presenta peculiarità atte a renderlo unico nel suo genere, ha una forma circolare da 35,4 x 35,3 x 9,9 centimetri, con uno spessore effettivamente ridotto grazie alla presenza di una torrette LiDAR non troppo elevata. Il paraurti, anch’esso realizzato in plastica, presenta una finitura gommata, pensata più che altro per proteggere i mobili da urti di vario genere, con al centro i sensori per la navigazione e la mappatura degli ambienti.

Il sistema di controllo fisico si concentra direttamente sulla parte superiore, con i tre pulsanti che possono essere utilizzati per avviare la pulizia, tornare alla base o avviare la ricarica. Il coperchio è facilmente apribile per accedere alla cassetta interna della polvere (di cui non conosciamo la capacità).

Ribaltando direttamente l’Eufy RoboVac X8 Pro troviamo una spazzola centrale con sistema di anti aggrovigliamento dei capelli, il cui nome specifico è Active Detangling Roller Brush; questi consiste in una procedura completamente automatica, tramite la quale vengono letteralmente spezzati i capelli che sono rimasti attorcigliati o aggrovigliati. Un meccanismo a dir poco comodo, che risolve uno dei problemi più grandi dei prodotti dello stesso tipo (è azionabile anche tramite l’applicazione mobile).

Hardware e Specifiche

La potenza di aspirazione è l’altro punto di forza del prodotto, infatti all’interno di Eufy RoboVac X8 Pro troviamo ben due motori di aspirazione da 4000 Pa, che attingono entrambi dalla medesima bocchetta, di conseguenza è possibile fruire di una potenza di 8000 Pa complessivi. Una aspirazione eccellente adatta sopratutto per gli utenti con gli animali domestici in casa, ed anche per godere di una pulizia approfondita direttamente sui tappeti.

Il sistema di navigazione si affida prima di tutto alla torrette LiDAR, ma anche ai sensori anteriori; lo spostamento all’interno degli ambienti è preciso ed affidabile, con una buona organizzazione degli spazi ed una rapidità di riconoscimento iniziale (la mappatura richiede solamente 10 minuti). Siamo rimasti piacevolmente stupiti dalla sua precisione, difficilmente è andato a sbattere contro i mobili e gli oggetti, risultando essere molto più delicato del previsto; ciò che manca è sicuramente il riconoscimento degli ostacoli, stiamo comunque parlando di un robot aspirapolvere di fascia media, non di un top di gamma.

Il prodotto integra in confezione anche il serbatoio per l’acqua ed un panno lavabile, una funzionalità aggiuntiva che possiamo ritenere discreta, per il semplice fatto che il lavaggio è solo a trascinamento (non a pressione), non sarà mai al livello di altri modelli appositamente studiati per questo scopo. La rumorosità è eccellente, il robot aspirapolvere è estremamente silenzioso, sia nella pulizia (con regolazione automatica della potenza), che nello svuotamento della vaschetta. La batteria integrata offre una ottima autonomia, nel corso dei nostri test abbiamo pulito più volte una casa di circa 90 metri quadrati in 45 minuti, con un consumo di carica pari al 45% (residuo 55%).

App mobile

Il controllo può avvenire direttamente da mobile, sfruttando l’applicazione EufyClean disponibile per iOS e Android. L’interfaccia è ottima, con una grafica moderna e semplificata, risultando adatta anche per gli utenti non particolarmente avvezzi alla tecnologia. Le funzioni raggiungibili sono all’incirca sempre le stesse, con la possibilità di scegliere la modalità di pulizia (per stanza, auto o area), suddividere la casa in più stanze, programmare la pulizia, impostare la potenza di aspirazione preferita (su quattro livelli), attivare la modalità non disturbare a determinati orari, oppure scegliendo ogni quanto il contenitore deve essere vuotato.

Eufy RoboVac X8 Pro – conclusioni

In conclusione Eufy RoboVac X8 Pro può essere davvero un validissimo alleato per tutti gli utenti che sono alla ricerca di un robot aspirapolvere dal prezzo economico, costa meno di 600 euro su Amazon con base di ricarica, che offra discrete prestazioni, puntando forte sul sistema di svuotamento automatico, sulla potenza di aspirazione e sul design estremamente elegante (oltre che sulla semplicità di utilizzo via app).

Tra i lati negativi annoveriamo solamente un sistema di lavaggio talmente basilare che risulta essere praticamente superfluo.