Recensione HHKB Professional Hybrid Type-S Snow – la tastiera perfetta e minimalista

Happy Hacking Keyboard, il cui acronimo è appunto HHKB, è un brand molto conosciuto tra gli addetti ai lavori, che ha interamente focalizzato la propria produzione in tastiere meccaniche professionali di alta qualità. Uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato è la HHKB Professional Hybrid Type-S Snow, nome lunghissimo per descrivere la versione aggiornata della loro punta di diamante, la Type-S. Scopriamola assieme nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

La tastiera in oggetto nasce per essere utilizzata in mobilità, di conseguenza è piccola e compatta, facile da trasportare ad esempio in uno zaino, e completamente bluetooth. Il collegamento avviene appunto tramite la connettività bluetooth 4.2LE con associazioni multiple fino a 4 dispositivi differenti, ed una distanza massima di esercizio di 10 metri. Sulla superficie si trova anche una porta USB-C per il collegamento diretto; la tastiera viene definita ibrida proprio per la sua possibilità di collegarsi simultaneamente a più device anche con collegamenti differenti, variando l’input con l’ausilio dei tasti di scelta rapida.

Il funzionamento è garantito dall’inserimento di 2 batterie AA (quindi no batteria integrata), per una autonomia che si dovrebbe estendere fino a 3 mesi di utilizzo. Dimensionalmente parlando il prodotto raggiunge 294 x 120 x 40 millimetri, con un peso base (quindi pile escluse) di circa 540 grammi. Il layout è quasi simmetrico, il design è minimalista, predomina il colore bianco, ma allo stesso tempo riesce a mantenere una eleganza sopraffina che appaga sin da subito la vista.

I materiali costruttivi sono di ottima qualità, con tasti e barra spaziatrice realizzati in PBT Premium, per una maggiore durevolezza e resistenza nel tempo, mentre lo chassis scolpito offre un rialzo cilindrico che ne faciliterà l’utilizzo su qualsiasi superficie, velocizzando anche le operazioni di scrittura, infatti le superfici di tutti i tasti sono rivolte verso l’interno.

Hardware e Prestazioni

La HHKB Professional Hybrid Type-S Snow viene definita una tastiera tenkeyless, ovvero senza tastierino alfanumerico, con design quasi simmetrico. Sul mercato la trovate in due differenti varianti, sia con la stampa sui singoli tasti (con font Helvetica Lite), che completamente bianchi (come la nostra in prova).

Gli switch sono assolutamente silenziosi, offrono un “clic” piacevole all’udito, sono Topre con molla a cono (durata di 30 milioni di battute), una cupola in gomma che si completa con il sensore capacitivo elettrostatico. Ciò porta ad una totale eliminazione delle vibrazioni, un comfort superiore al normale, che facilita la scrittura prolungata, ed una maggiore precisione. Indubbiamente è una delle tastiere più silenziose tra quelle meccaniche in circolazione. Il layout è ANSI a 60 tasti, con una corsa di 3,8 millimetri, più che sufficiente per una ergonomia superiore al normale, ed una distanza di 19,05 millimetri (tra i due centri), che permette il facile utilizzo anche da parte degli utenti con le mani particolarmente grandi.

La tastiera risulta essere estremamente versatile per la sua piena compatibilità con i vari sistemi operativi, grazie al dip-switch, utile per switchare rapidamente la modalità di utilizzo, adattandosi all’OS di riferimento, come Mac, Linux o la classica modalità base HHKB. La disposizione dei tasti a scelta rapida, e non solo, può essere personalizzata dal software dedicato, in questo modo l’utente potrà mappare la tastiera a piacimento, salvandola anche per l’utilizzo con device differenti; la disposizione dei tasti segue comunque la matrice Sun Type 3, con il tasto control posizionato esattamente al fianco di A, atto ad incrementare la produttività da parte dell’utente finale.

HHKB Professional Hybrid Type-S Snow – conclusioni

In conclusione HHKB Professional Hybrid Type-S Snow è un’ottima tastiera bluetooth (wireless) adatta per gli sviluppatori e per gli utenti che necessitano di una tastiera meccanica molto silenziosa, capace di garantire una velocità di scrittura elevata, mantenendo allo stesso tempo eleganza, compattezza e materiali di altissima qualità. La sua versatilità, con la possibilità di collegarsi simultaneamente fino a 4 device, la rende la tastiera perfetta da utilizzare tutti i giorni.

Dall’altro lato della medaglia troviamo qualche piccola negatività, come ad esempio l’assenza di una batteria integrata, dovendosi affidare alle classiche pile AA, ma sopratutto il prezzo di vendita: il modello da noi testato ha una richiesta di listino di 369 euro.