Recensione HyperX Cloud II Core Wireless – cuffie da gaming over-ear di qualità al giusto prezzo

HyperX, azienda specializzata nella realizzazione di prodotti per il gaming, nonché accessori di alto livello, ha recentemente lanciato sul mercato le HyperX Cloud II Core Wireless, cuffie over-ear ad alte prestazioni, che nel nostro caso abbiamo avuto l’occasione di testare in quanto incluse gratuitamente nell’HP Omen 16 (qui la nostra recensione). Vediamole meglio da vicino con la recensione completa.

Design e Estetica

1 di 5

Il prodotto viene fornito con tutto il necessario per il suo funzionamento, infatti all’interno della confezione si possono trovare le cuffie, il cavo USB-C per la ricarica, il dongle USB-A ed anche il microfono, che viene collegato tramite jack audio da 3,5mm direttamente sul padiglione di sinistra (lo stesso connettore non può essere utilizzato per collegarle via cavo, ma è allocato solo ed esclusivamente al microfono).

Le HyperX Cloud II Core Wireless sono realizzate interamente in plastica, di colorazione nera, con piccoli dettagli in rosso, che richiamano la sua anima da gaming, i materiali utilizzati per la realizzazione sono di ottima qualità generale, perfettamente allineati con la fascia di prezzo di posizionamento, nel corso del mese di test non abbiamo notato scricchiolii o difficoltà di alcun tipo in fase di utilizzo. Il telaio in alluminio è sufficientemente flessibile, abbastanza resistente, ma allo stesso tempo non va ad appesantire in modo eccessivo il capo, rendendolo utilizzabile anche per una intera giornata senza difficoltà.

I padiglioni auricolari presentano un memory foam morbido, ma non troppo, con rivestimento realizzato in similpelle. L’ergonomia, considerando anche il passante sopra il capo, è davvero eccellente, abbiamo indossato le cuffie anche per quasi mezza giornata, senza notare indolenzimenti di alcun genere, né provare quella spiacevole sensazione di pressione che invece troviamo altrove (anche su prodotti di fascia superiore).

Il sistema di controllo si affida ad una serie di pulsanti fisici sul padiglione di destra, dove troviamo il tasto di accensione/spegnimento, la piccola rotellina per il controllo del volume, ed il pulsante la (dis)attivazione del microfono. A conti fatti i tasti hanno una corsa a volte fin troppo breve, risultando difficile capire quando effettivamente sono stati premuti.

Hardware e Specifiche

Le HyperX Cloud II Core Wireless, come si può capire direttamente dal nome, sono cuffie che vengono utilizzate senza il collegamento fisico, di conseguenza integrano una batteria ricaricabile, tramite la porta USB-C sul padiglione, che garantisce una autonomia complessiva superiore al normale, anche fino a 80 ore di utilizzo continuativo. Un plus non da poco e da non sottovalutare, proprio in termini di usabilità quotidiana prolungata.

La connessione non avviene tramite bluetooth (di cui sono sprovviste), ma solo con il dongle USB-A, che deve essere collegamento fisicamente al trasmettitore dell’audio, con comunicazione a 2,4GHz. Un piccolo difetto, proprio perché ciò limita l’utilizzo delle cuffie a solamente questa tipologia di dispositivi, non permettendone l’utilizzo ad esempio con smartphone o similari.

Le cuffie integrano un driver da 53 millimetri, dal volume massimo molto elevato, con audio spaziale immersivo (DTS:X Spatial Audio), che migliora la localizzazione del suono e l’immersività in ambito gaming (risposta in frequenza 10hz-21khz, frequenza di campionamento 48kHz). L’isolamento passivo è discreto, si sente l’assenza dell’ANC, ma essendo over-ear riescono ad avvolgere perfettamente il padiglione auricolare, così da limitare il più possibile le infiltrazioni dall’esterno. In termini qualitativi il suono è complessivamente buono, nitido e dettagliato, in linea con la fascia di prezzo, con bassi sufficientemente potenti, ma mai invadenti o capaci di storpiare la resa finale.

Il microfono è facilmente scollegabile, e questo rappresenta un plus non da poco, presenta cancellazione del rumore, permettendo così al giocatore di far sentire in modo chiaro e unico la propria voce agli altri. La stessa non è mai risultata metallica o distorta, con un dettaglio e nitidezza di livello superiore.

Conclusioni

1 di 9

In conclusione le HyperX Cloud II Core Wireless sono cuffie wireless over-ear davvero interessanti, che valgono sicuramente la spesa di poco superiore ai 100 euro, proprio con la loro capacità di restituire un audio di qualità, dettagliato, nitido, sufficientemente vario, oltre a mettere a disposizione del consumatore un design ergonomico, bello da vedere e da toccare. L’unico aspetto negativo che ci sentiamo di riportare riguarda chiaramente la limitazione nell’utilizzo con PC, non è un prodotto versatile, ed è importante saperlo in fase d’acquisto.