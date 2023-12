Recensione Meross presa smart MSS315: funziona alla perfezione ed è economica

Meross è uno dei brand che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo, nell’acquisto di prodotti in grado di rendere la vostra casa completamente smart, tra questi si trovano soluzioni decisamente economiche e semplicissime da utilizzare, come ad esempio le prese smart. Scopriamo assieme il modello Meross MSS315 nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

All’interno della confezione si possono trovare due prese smart, così da rendere sin da subito più “smart” la vostra casa, e provare in modo approfondito l’intero ecosistema Meross. Il design non si allontana troppo da quanto ci saremmo aspettati di vede, la prima cosa che notiamo è la piena compatibilità con le prese a muro europee (infatti sul sito ufficiale di Meross si trovano varie versioni compatibili con gli USA, Unione Europea o UK), così da non dover ricorrere all’utilizzo di fastidiosi adattatori.

Le dimensioni, esclusi i connettori fisici, sono di 4,8 x 4,8 x 3 centimetri, in altre parole un piccolo quadrato con spessore di 3 centimetri, che le rende molto più maneggevoli e facili da posizionare praticamente dovunque si desideri. Sulla superficie si trova solo un pulsante fisico, con incastonato il LED di stato, utile per accendere/spegnere la presa manualmente, oppure per resettarla completamente, andando a mantenere la pressione sullo stesso per 5 secondi.

I materiali utilizzati sono ottimi, è un prodotto davvero resistente, che offre sicurezza ed affidabilità, nonostante comunque il prezzo di vendita sia estremamente ridotto.

Specifiche e Hardware

Meross MSS315, come vi abbiamo anticipato, è una presa smart capace di collegarsi alla rete WiFi, con la sola banda a 2,4GHz, per il controllo remoto di tutto ciò che viene effettivamente collegato alla stessa. Il suo punto di forza è la piena compatibilità con lo standard Matter, oltre al protocollo Thread; una scelta estremamente furba ed interessante, che permette l’acquisto anche da parte degli utenti che non dispongono di un hub di vario genere all’interno della propria abitazione. Il suo controllo può avvenire sia tramite l’applicazione mobile dedicata, che tutti gli assistenti vocali di largo utilizzo, quali sono Google Assistant, Amazon Alexa o Siri di Apple.

La versatilità di utilizzo è chiaramente un punto a favore del prodotto, senza comunque dimenticarsi il suo essere praticamente plug&play. L’installazione è davvero semplicissima, per configurarla si ha la necessità di installare l’applicazione Meross sul proprio smartphone (disponibile gratuitamente per iOS e Android), ed una rete WiFi a 2.4GHz. L’interfaccia è pulita e completamente in Italiano, nella sezione principale si trova il proprio dispositivo collegato, con possibilità di accendere/spegnere manualmente, oppure di verificarne a tutti gli effetti i consumi, su un comodissimo grafico che li raccoglie nell’ultimo anno. Non sono molte le informazioni raggiungibili, lo ammettiamo, ma il suo essere facilmente integrabile con i vari ecosistemi, è il punto di forza che ci spinge a promuoverla a pieni voti.

Le prestazioni sono perfettamente adeguate alle attese, anche posizionandola a lunga distanza dal router di casa, il segnale è sempre stato ricevuto correttamente, senza problematiche di sorta o perdite nel collegamento, dimostrando quanto questa presa smart Meross SS315 sia di buona qualità.

Meross MSS315: conclusioni

In conclusione Meross MSS315 è la presa smart migliore per rapporto qualità/prezzo, è facile da utilizzare, semplicissima da settare, e perfettamente in grado di rendere la vita molto più semplice all’utente che controllare le prese elettriche da remoto, verificandone continuamente i consumi effettivi. La presenza in confezione di due elementi non fa che accrescerne il valore, l’acquisto può essere completato a questo link, al prezzo di 31,56 euro; per i soli utenti di Focustech è stato creato un apposito codice sconto, in fase di acquisto sarà necessario inserire focustech20 per ricevere uno sconto ulteriore del 20%, al prezzo indicato poco sopra.