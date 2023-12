Recensione Meross MS100FHHK: il sensore temperatura/umidità con hub

Meross MS100FHHK è la sigla che identifica un kit molto interessante, si tratta di un set composto da un sensore di temperatura/umidità, con annesso l’hub da collegare direttamente al router di casa, per il controllo da remoto e la visualizzazione diretta delle misurazioni. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

All’interno della confezione troviamo lo stretto necessario a garantire il funzionamento del prodotto, nello specifico l’HUB, il sensore di temperatura/umidità, una comoda graffetta per accedere al pulsante Reset, nonché cavo USB-C e alimentatore da parete per collegare fisicamente l’HUB all’alimentazione. Nel momento in cui valutate l’acquisto del prodotto, dovete sapere che il suo funzionamento è direttamente collegato alla presenza dell’HUB, senza di esso non potrà interfacciarsi in nessun modo con la rete, nè con l’app mobile.

Entrambi gli accessori hanno dimensioni estremamente ridotte, sono realizzati in plastica, prevalentemente di colorazione bianca, con solo l’HUB a presentare un grande pulsante centrale per l’accensione spegnimento. Il sensore presenta una caratteristica molto particolare, infatti sulla superficie è stato integrato un pannello solare, che permetterà la ricarica della batteria integrata utilizzando la luce solare. Va detto che il consumo è talmente risicato che non necessiterà di luce diretta, ma anche il chiarore della casa o della luce naturale (quindi senza sole), gli permetterà di non dover mai ricorrere alla batteria integrata. Un plus non da poco che eviterà continue ricariche e scollegamenti vari dall’alloggiamento preposto per il suo utilizzo.

L’installazione dell’hub è rapidissima, dovete collegarlo alla presa di corrente, e poi inquadrare il codice QR con la camera del vostro smartphone, in pochissimi secondi verrà riconosciuto ed il pairing sarà rapidissimo. Quanto indicato è valido per i dispositivi Apple, ma il prodotto è perfettamente compatibile anche con Google Assistant e Amazon Alexa, la versatilità è il suo punto di forza.

Hardware e Prestazioni

Una volta che l’HUB è stato installato, per effettuare il pairing del sensore è necessario effettuare un doppio tap sull’unico pulsante del suddetto, e punzecchiare con la graffetta il piccolo tasto del sensore. Anche in questo la connessione sarà rapida ed immediata, verrà richiesto un aggiornamento software, e per questo motivo sarebbe meglio fare tutto con l’applicazione ufficiale Meross (di cui vi abbiamo parlato nel nostro precedente articolo).

Nell’interfaccia si possono trovare tutte le informazioni del caso, essendo un sensore di temperatura/umidità non potremo fare altro che vedere tutte le misurazioni direttamente su un grafico, con possibilità di osservarle sia in tempo reale, quindi nell’esatto istante in cui ci colleghiamo, oppure l’effettivo storico. Ciò che abbiamo apprezzato è l’immediatezza dell’utilizzo, all’utente non vengono richieste abilità specifiche per il suo funzionamento, bastano infatti pochissimi passaggi per iniziare ad utilizzarlo senza problemi.

Meross MS100FHHK – conclusioni

In conclusione Meross MS100FHHK è un kit che ci sentiamo di consigliare pienamente a tutti i consumatori che vogliono entrare nel mondo Meross, misurando temperatura e umidità sia all’interno che all’esterno della propria abitazione. In confezione si trova tutto il necessario per il corretto funzionamento, a partire dall’HUB che permetterà il collegamento alla rete del suddetto sensore, ma che allo stesso risulterà la base perfetta per collegare vari accessori Meross (ricordiamo infatti che ad un unico HUB si possono collegare più prodotti).

La presenza del pannello fotovoltaico è sicuramente un punto di forza, permette all’utente di utilizzare per lungo periodo l’accessorio, senza doverlo ricaricare, garantendo praticamente una autonomia a vita. In ultimo ci teniamo ad elogiare la semplicità di utilizzo e la sua intuitività, un kit perfetto anche per l’utente meno esperto e avvezzo alla tecnologia.

Meross MS100FHHK può essere acquistato al prezzo di listino di 37,13 euro sul sito ufficiale, per i soli utenti di Focustech è stato creato un codice sconto del 20%, che permetterà di ridurre di tale percentuale il suddetto prezzo di vendita; in fase di acquisto dovrete inserire focustech20.