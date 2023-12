8 vitamine e minerali per rallentare l’invecchiamento cerebrale

Con l’avanzare dell’età, la salute cerebrale diventa un elemento cruciale per il benessere complessivo. La ricerca recente sottolinea l’importanza di alcune vitamine e minerali nel preservare la funzione cerebrale e contrastare il declino cognitivo legato all’invecchiamento.

Ecco otto nutrienti chiave e le relative fonti alimentari

1. Acidi grassi Omega-3 (EPA e DHA)

Gli acidi grassi Omega-3, presenti in salmone, noci, semi di lino e semi di chia, sono componenti vitali delle membrane cellulari cerebrali. Le loro proprietà antinfiammatorie e antiossidanti promuovono una sana funzione cerebrale, riducendo il rischio di declino cognitivo.

2. Fosfatidilserina

Questo fosfolipide cruciale per le membrane cellulari, in particolare nel cervello, supporta il rilascio dei neurotrasmettitori e può favorire la funzione cognitiva. Integratori di fosfatidilserina derivati dalla soia o da altre fonti sono disponibili oltre alla produzione endogena.

3. Antiossidanti (Vitamine C ed E)

Le vitamine C ed E, abbondanti in agrumi, bacche, noci, semi e verdure a foglia verde, agiscono come antiossidanti, proteggendo il cervello dallo stress ossidativo associato al declino cognitivo legato all’età.

4. Vitamina D

Oltre a svolgere un ruolo cruciale nella salute ossea, la vitamina D supporta la funzione cognitiva. L’esposizione alla luce solare è una fonte naturale, mentre alimenti e integratori arricchiti contribuiscono a mantenerne i livelli.

5. Vitamine del Gruppo B (B6, B9, B12)

Essenziali per la sintesi dei neurotrasmettitori e il mantenimento della mielina, le vitamine del Gruppo B sono presenti in banane, patate, pollame, verdure a foglia verde, fagioli e lenticchie.

6. Magnesio

Coinvolto in oltre 300 reazioni enzimatiche, il magnesio regola i neurotrasmettitori, promuove la plasticità sinaptica e migliora le prestazioni cognitive. Noci, semi, cereali integrali e verdure a foglia verde sono ottime fonti.

7. Zinco

Questo minerale essenziale contribuisce alla trasmissione sinaptica e alla struttura delle proteine cerebrali. Carne, latticini, noci e legumi forniscono zinco, cruciale per la funzione cognitiva.

8. Curcumina

Il composto attivo della curcuma, la curcumina, con le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, mostra potenziali effetti neuroprotettivi, riducendo il rischio di declino cognitivo. Integrare la curcuma nella dieta o tramite integratori può essere vantaggioso.

Integrare queste sostanze nutrienti nella dieta quotidiana può contribuire a mantenere il cervello sano e prevenire il declino cognitivo associato all’invecchiamento.