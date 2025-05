Recensione Omajin Videocamera di sorveglianza wireless, perfetta per interno ed esterno

Omajin, azienda di Netatmo che si occupa di prodotti di sorveglianza, ha recentemente lanciato la Videocamera di sorveglianza wireless, un piccolo prodotto che può aiutare nel mantenere sempre sotto controllo la vostra abitazione, ad un prezzo di vendita tutt’altro che elevato, di listino inferiore ai 70 euro. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

All’interno della confezione l’utente può trovare tutto il necessario per il corretto montaggio del prodotto, sono infatti disponibili supporti, tasselli e viti, per eventualmente il montaggio a parete, fermo restando che si tratta di un dispositivo che può anche facilmente essere posizionato su un piano, oppure sfruttando l’aggancio a vite inferiore. Una piccola chicca, che fa il paio con quanto visto nella recensione del Baby Monitor, riguarda la presenza di una microSD SanDisk da 64GB, anch’essa inclusa in confezione, utilissima per iniziare a salvare i filmati in locale, senza dover fare necessariamente affidamento sul cloud.

La Omajin Videocamera di sorveglianza wireless presenta un form factor leggermente differente da ciò che siamo solitamente abituati a vedere, una base circolare piatta (che facilita il posizionamento in verticale, senza supporti), si trasforma in un cilindro a base quadrata. Il prodotto è realizzato interamente in plastica, prevalentemente di colorazione bianca con finitura opaca, con un inserto nero anteriormente ed uno inferiormente. La parte superiore ospita il pulsante di accensione, qui possiamo trovare una superficie gommata, bella al tatto, anche se rischia di catturare polvere, ed è difficile da pulire. I materiali utilizzati sono di buona qualità, è un prodotto che appare sin da subito resistente ed affidabile, oltre che duraturo; è solamente necessario prestare attenzione alla parte lucida nera, che tende a graffiarsi facilmente.

Spostando l’attenzione nella parte posteriore possiamo trovare il supporto magnetico, comodissimo per agganciare la videocamera ovunque si desideri, senza necessariamente fare affidamento sui tasselli, ed un piccolo sportellino in gomma, che permette di accedere allo slot per la microSD (massimo 256GB) ed alla porta USB-C per il collegamento alla presa a muro/ricarica. Le sue dimensioni sono generalmente nella media, in particolare parliamo di 58 x 58 x 94 millimetri di altezza.

Hardware e Specifiche

Il prodotto recensito può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno, grazie alla certificazione IP65 che garantisce la protezione contro gli agenti atmosferici, offrendo una eccellente versatilità in fase di utilizzo. Il sensore da 5 megapixel permette la visione ad alta definizione, 2K+, con supporto alla visione notturna automatica, grazie ai sensori infrarossi posti attorno allo stesso, fino ad una distanza massima di 10 metri. Qualitativamente la resa è davvero ottima, soprattutto per quanto riguardano i dettagli e la nitidezza generale della scena inquadrata, è leggermente carente nel contrasto della gamma cromatica, ma considerando la fascia di prezzo, non possiamo lamentarsi.

Il sensore PIR, ovvero il sensore ad infrarossi che è in grado di captare le variazioni delle lunghezze d’onda, riconosce i movimenti su un angolo di 120 gradi, con portata massima anch’esso di 10 metri. L’inquadratura, non essendo una camera PTZ, non può essere regolata da remoto, ma resta fissa, con un angolo di ripresa di 140 gradi (i punti ciechi sono comunque minimi). Il movimento, ad ogni modo, viene rilevato alla perfezione, con una buonissima sensibilità, senza falsi positivi.

Sulla camera possiamo trovare altoparlante e microfono, da qui si parla di audio bidirezionale, per riuscire a catturare anche l’audio della zona in cui è posizionata, oltre che permettere al consumatore di “parlare” con chi si trova all’altro lato. Qualitativamente nella media, lo speaker gracchia un pochino, ma poi nemmeno così tanto. L’ultima caratteristica degna di nota è chiaramente la presenza di una batteria integrata, avete capito bene, la Omajin Videocamera di sorveglianza wireless presenta un componente da ben 9600 mAh, quantitativo elevato che, dati i consumi energetici ridotti della camera, permette di utilizzarla per mesi e mesi prima di ricorrere alla ricarica (quando scarica si riceve ugualmente una notifica che ricorda di metterla in carica).

Funzionamento e App

L’applicazione che gestisce il dispositivo recensito è compatibile con sistema operativo iOS e Android, è la stessa di cui vi abbiamo parlato per il Baby Monitor, presenta una interfaccia pulita, chiara e ben comprensibile. Nella pagina principale vengono mostrati tutti i device collegati al profilo, con possibilità di accedere direttamente al live view, oppure modificare Impostazioni. La connessione alla rete avviene tramite WiFi, purtroppo solo a 2,4GHz, un segnale comunque stabile ed affidabile.

Omajin Videocamera di sorveglianza wireless è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, gli utenti possono creare automazioni per determinati scenari, oppure attivare la modalità standby (anche se non abbiamo una privacy vera e propria che oscura fisicamente il sensore). Le funzioni cui gli utenti possono accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, tra cui spicca la regolazione della sensibilità del sensore PIR (su una scala di 10), l’eliminazione delle persone dal rilevamento, l’attivazione (o meno) della modalità notturna con visione ad infrarossi, e tutto ciò che ne concerne sull’avvio della registrazione di contenuti e similari.

Le notifiche vengono ricevute rapidamente, di base non si ha il salvataggio di alcun filmato, a meno che non si abbia inserito la microSD o attivato l’abbonamento cloud. Una gestione della camera molto semplice, a tratti minimale, ma ad ogni modo funzionale e perfettamente a fuoco sulle reali necessità del consumatore, risultando adatta anche per coloro che non sono esperti in materia, o sono comunque alle prime armi.

Conclusioni

In conclusione il prodotto recensito lo consigliamo a tutti gli utenti che sono alla ricerca di una videocamera di sorveglianza adatta sia per interno che esterno, dotata di una batteria molto capiente, capace quindi di garantire una autonomia superiore al normale, controllabile da remoto tramite gli assistenti vocali ed una funzionale applicazione mobile, mantenendo ad ogni modo un prezzo di vendita relativamente contenuto, e puntando forte su materiali di ottima qualità utilizzati per la sua realizzazione (con il plus della presenza in confezione della microSD da 64GB e della versatilità nel montaggio).

Omajin Videocamera di sorveglianza wireless può essere acquistata su Amazon, e presso i più importanti rivenditori di elettronica, ad un prezzo di listino di 66 euro circa.