Recensione Ultenic AC1 Elite: prezzo basso e grandi prestazioni

Il mercato delle lavapavimenti si fa lentamente sempre più denso di prodotti tra cui gli utenti possono effettivamente scegliere, uno dei modelli più in voga su Amazon è sicuramente la Ultenic AC1 Elite, una lavapavimenti senza fili dalle buone prestazioni e dal prezzo ridotto (il listino è difatti di soli 359 euro). Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

L’aspetto estetico è perfettamente allineato con gli standard del momento (ricorda lontanamente la Jimmy HW9 di cui vi abbiamo parlato ieri), è realizzata prevalentemente in plastica con una duplice colorazione. L’impugnatura è ergonomica e di buone dimensioni, risulta essere orientata verso l’alto, così da impugnarla non in orizzontale ma in verticale. Sulla stessa troviamo tre pulsanti fisici da utilizzare per la variazione delle modalità, accensione/spegnimento o la pulizia automatica quando inserita nella base di ricarica.

All’interno della confezione troviamo la dotazione di accessori standard, senza ricambi da utilizzare in un secondo momento (è presente solo un filtro HEPA sostitutivo), se non ovviamente le parti essenziali per il funzionamento, la base di ricarica e la spazzolina per la pulizia (a cui si aggiunge un flacone di soluzione detergente in omaggio). Il tubo di collegamento tra l’impugnatura ed il corpo motore è relativamente corto, raggiungendo dimensioni allineate con gli altri modelli in commercio: 65,81 x 29,97 x 30,48 centimetri ed un peso inferiore ai 4,3kg.

Scendendo verso il basso vediamo subito l’ampio display LED a colori retroilluminato, più completo e di qualità rispetto ad esempio alla Jimmy HW9. Sullo stesso si trova l’immagine della scopa elettrica e vengono visualizzate: la modalità di pulizia, la carica residua, il rilevamento delle macchie (con un ring LED di due colori per segnalare la rimozione dello sporco, dopo averlo riconosciuto) o eventuali condizioni di errore. Una completezza che ammalia l’utente che si avvicina per la prima volta a tale tipologia di prodotto.

Appena sotto trova posto il contenitore per l’acqua sporca, con suddivisione diretta con i rifiuti solidi, facilmente removibile in un unico movimento, e dalla capienza più che adeguata: 500 ml. Il serbatoio dell’acqua pulita è invece posto alla stessa altezza, ma nella parte posteriore della lavapavimenti, con una capacità di 650 millilitri.

Il rullo MasterClean non occupa tutta la lunghezza della parte inferiore, ma è stato intelligentemente spostato fino al bordo del lato destro, così da riuscire a pulire senza problemi i bordi anche transitando in parallelo, e non doverli affrontare perpendicolarmente. Lo smontaggio, nel caso in cui vi si volesse accedere, è decisamente rapido ed alla portata di ogni utente, anche i meno esperti.

Hardware e Specifiche

Ultenic AC1 Elite nasce come lavapavimenti senza fili, di conseguenza non integra una specifica funzione di aspirazione, sebbene comunque riesce a raccogliere parte della sporcizia con il rullo incluso in confezione. Una delle caratteristiche che la distinguono dalla massa è sicuramente la rilevazione delle macchie, ovvero il prodotto è dotato di un sistema automatico che riesce a rilevare il livello di sporco regolando da solo sia l’intensità di aspirazione che il quantitativo di liquido da erogare. Avete capito bene, una volta impugnata basterà scorrerla sul pavimento e farà tutto in automatico, una comodità davvero più unica che rara per un prodotto di questo livello di prezzo.

In termini pratici l’abbiamo ritenuta davvero funzionale, il sistema si regola senza problemi e nel rapido utilizzo quotidiano ci siamo sentiti letteralmente coccolati dalla lavapavimenti, non ha mai ecceduto nel detergente, cosa molto importante nella regolazione automatica. La potenza di aspirazione oscilla tra 7000 – 14000 Pa (sono comunque disponibili tre modalità: Intelligent, Max e Vac) con una rumorosità massima di 78dB, più che adeguata per l’utilizzo in un appartamento, anche nelle ore serali. Il suo essere smart viene esteso anche alla presenza dell’assistente vocale integrato, una voce soave che ci accompagna nell’utilizzo quotidiano.

Base di ricarica e autonomia

La base di ricarica, ricordando che comunque la scopa può stare in piedi da sola, è realizzata in plastica opaca di colorazione nera. Il posizionamento è facile e rapidissimo, si può effettuare l’operazione anche con una sola mano, presentando due alloggiamenti laterali dove andare ad inserire la spazzolina per la pulizia ed eventualmente il rullo di ricambio (o il detergente). E’ presente la modalità autopulente, avviabile solo con il collegamento alla presa di corrente ed una volta che la scopa è inserita nella base, senza però l’asciugamento.

La Ultenic AC1 Elite è maneggevole e facile da utilizzare, non è sottilissima, quindi potrebbe essere più complesso del previsto andare a pulire sotto i mobili o i tavoli, nonostante ciò la batteria integrata (non removibile) offre una autonomia di circa 50 minuti in modalità Intelligente. Una durata sicuramente allettante e superiore rispetto agli altri modelli in commercio.

Ultenic AC1 Elite – conclusioni

In conclusione Ultenic AC1 Elite ci ha letteralmente conquistati, la riteniamo una delle migliori lavapavimenti per il rapporto qualità/prezzo, un best buy da non lasciarsi sfuggire quando (spesso) la potete trovare in offerta sul sito ufficiale o su Amazon. I suoi punti di forza sono rappresentati da materiali di qualità ed una buona ergonomia, la rilevazione automatica delle macchie (così da regolare in autonomia il livello di emissione del detergente), passando anche per la buonissima batteria.

L’unico aspetto negativo? forse l’assenza dell’asciugatura, dopo aver attivato la modalità autopulente e la batteria non removibile. Per gli utenti di Focustech è previsto anche uno sconto ulteriore, infatti la potete acquistare su Amazon (a questo link) a soli 259 euro. Per raggiungere tale cifra dovrete prima applicare il coupon da 50€ presente in pagina, per poi inserire il codice ULTAC1E12 nel riepilogo dell’ordine.