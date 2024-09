Fate attenzione alla truffa e-mail dell’anniversario Telepass

Avete ricevuto un’e-mail da parte di Telepass dove vi viene proposto un kit per auto gratuito in occasione dell’anniversario dell’azienda? Per quanto la proposta vi possa interessare, non cliccate su nessun link presente all’interno dell’e-mail. Ciò che avete davanti altro non è che un tentativo di truffa bello e buono.

Ancora una volta, siamo davanti ad un tentativo di truffa dove malintenzionati, sfruttando nomi noti, propongono finti regali per rubare soldi e dati. Riconoscere il tranello è fondamentale per evitare di trascorrere un brutto quarto d’ora. Andiamo a scoprire come fare.

Truffa del premio Telepass: come riconoscerla

Stando alle segnalazioni dei vari utenti, il tranello sembra diffondersi esclusivamente via e-mail. L’oggetto è solitamente il seguente: “Festeggiamo l’anniversario di Telepass con un kit di emergenza per l’auto“. All’interno è possibile leggere il seguente messaggio: “Gentile cliente Telepass, Siamo lieti di offrirti l’opportunità unica di ricevere un nuovissimo Kit di emergenza per auto! Per richiederlo è sufficiente rispondere a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Telepass“. Ovviamente, non manca il link che rimanda al sito dove poter rispondere alle domande. Dopo aver risposto, il sistema comunica la vincita del kit e richiede l’inserimento di alcuni dati personali, compresi quelli della carta di credito. Se si inseriscono, questi cadono nelle mani dei malintenzionati che possono usarli a scopi illeciti.

Non esiste nessun tipo di campagna Telepass che prevede la ricezione di un kit auto rispondendo ad un sondaggio. Qualsiasi e-mail che ne proponga uno è al 100% un tentativo di truffa. Se ne avete ricevuta una, come già accennato, la cosa da non fare assolutamente è cliccare sui link presenti in essa. Solo in questo modo sarete al sicuro da ogni possibile inconveniente.