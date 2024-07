Hai vinto un iPhone 15 Pro: attenzione all’e-mail truffa

Avete ricevuto un’e-mail in cui vi viene comunicato che siete stati selezionati per vincere un iPhone 15 Pro nuovo di zecca? Per quanto la cosa possa essere allettate, non fatevi ingannare. Ciò che avete davanti altro non è che un tentativo di truffa bello e buono. Ecco come riconoscerlo.

Non è la prima volta che i malintenzionati del web mettono in scena falsi concorsi dove i premi sono prodotti super richiesti. Questa volta è il turno dello smartphone Apple più richiesto degli ultimi tempi. Scopriamo insieme come proteggersi dalla truffa.

Truffa dell’iPhone 15 Pro: come riconoscerla

Come già accennato, la truffa si sta diffondendo principalmente via e-mail, tuttavia, ci sono segnalazioni della sua presenza anche sui più famosi social. Parlando nello specifico dell’e-mail, l’oggetto di questa è quasi sempre “Congratulazioni! Sei il fortunato vincitore online di un nuovissimo concorso a premi iPhone 15 Pro“. Se si apre, si può leggere il seguente messaggio: “Rispondi e vinci: un nuovo di zecca iPhone 15 Pro. Congratulazioni! Sei stato scelto per partecipare al nostro Programma fedeltà per GRATUITO! Ti ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio“. Ovviamente, non manca il link allegato che rimanda la sito truffa dove, dopo aver risposto ad alcune semplici domande, viene richiesto l’inserimento dei propri dati personali per ricevere il premio. Se si inseriscono i dati non si riceve nessun premio, anzi questi vengono rubati ed utilizzati a scopi illeciti.

Riconoscere il tranello è molto semplice. Innanzitutto basta dare un occhio al testo dell’e-mail per rendersi conto di come sia scritta in un italiano approssimativo. Ciò, non accade mai in nessuna comunicazione ufficiale di qualsiasi concorso reale. Inoltre, l’indirizzo di posta elettronica dal quale arriva il messaggio non risulta essere affiliato a nessuna azienda, ma è semplicemente un indirizzo con lettere scritte a caso. Se avete ricevuto un’e-mail come quella appena citata, quindi, si tratta al 100% di truffa. Il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.