Hai vinto un premio Leroy Merlin: attenzione all’e-mail truffa

Avete ricevuto un’e-mail in cui vi viene comunicato che siete stati scelti per vincere un premio gratuito Leroy Merlin? Per quanto la cosa possa attirare la vostra attenzione, non fidatevi di quanto scritto all’interno del messaggio. Ciò che avete davanti altro non è che un tentativo di truffa bello e buono. Scopriamo insieme come riconoscerlo.

Ancora una volta, i malintenzionati del web sfruttano nomi noti per cercare di ingannare. Negli ultimi tempi, pare che i tranelli di questo tipo si siano intensificati, sopratutto quelli via e-mail. Riconoscerli è fondamentale per evitare di passare un brutto quarto d’ora. Ecco come proteggersi.

Truffa del premio Leroy Merlin: come riconoscerla e proteggersi

Come già anticipato, la truffa si sta diffondendo principalmente via e-mail. L’oggetto è solitamente “Hai vinto un Dexter Tool Set“. Al suo interno si può leggere: “Richiedi il tuo nuovissimo GRATUITO Dexter Tool Set Rispondi ad alcune domande! La lealtà paga!! Sei stato scelto per partecipare al nostro Programma fedeltà per GRATUITO! Ti ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio“. Ovviamente è sempre presente il link che rimanda al sito truffa dove bisogna rispondere a delle domande per ricevere il premio. L’ultima richiesta rimane sempre la stessa, inserire i propri dati personali, compresi quelli della carta di credito. Se si inseriscono non si riceve nessun premio Leroy Merlin, anzi i dati vengono rubati ed usati a scopi illeciti.

Riconoscere il tranello è molto semplice. Innanzitutto, non esiste nessun programma fedeltà Leroy Merlin che permette di vincere un premio gratuito rispondendo solo ad alcune domande. L’e-mail è scritta in un italiano approssimativo. Ciò non accade mai in nessuna comunicazione ufficiale di aziende rispettabili. Infine, basta controllare l’indirizzo di posta elettronica da cui arriva il messaggio per rendersi conto di come non sia affiliato all’azienda. Se avete ricevuto un’e-mail come quella appena citata, si tratta al 100% di truffa. Il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.