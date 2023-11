Problemi di consegna del pacco Poste Italiane: occhio alla truffa

Il Black Friday è alle porte e le offerte sono già iniziate praticamente ovunque. Sono migliaia le persone che in questi giorni aspettano pacchi con i loro prodotti super scontati. Bisogna stare attenti, è proprio in occasioni come queste che i malintenzionati del web decidono di colpire. In queste ore, ad esempio, sta girando una nuova truffa e-mail a tema Poste Italiane. Ecco tutti i dettagli.

State aspettando un pacco Poste Italiane e, allo stesso tempo, avete ricevuto una strana e-mail in cui vi viene comunicato che il vostro pacco è in giacenza perché c’è stato un problema con la consegna? Attenzione a cliccare sui link, si tratta di una truffa vera e propria!

Pacco Poste Italiane in ritardo: ecco la truffa

L’e-mail malevola si camuffa sotto forma di comunicazione da parte di Poste Italiane. L’oggetto è solitamente il seguente: “Abbiamo riscontrato problemi durante la consegna del tuo pacco“. All’interno, la solita falsa comunicazione in cui si avvisa che è necessario modificare alcune informazioni per ricevere la propria consegna a casa. Ovviamente, per poter effettuare le modifiche bisogna cliccare su un link che rimanda ad un sito falso di Poste Italiane. Nel sito viene richiesto alla vittima di inserire i propri dati personali, compresi quelli della carta di credito. Se si inseriscono non si sblocca nessun pacco, anzi i dati vengono rubati ed utilizzati a scopi illeciti.

Poste Italiane non chiede mai ai propri clienti di inserire i dati della carta di credito per ricevere una consegna. Inoltre, effettua tutte le sue comunicazioni in merito a ritardi e problematiche varie della spedizione esclusivamente tramite le sue e-mail ufficiali. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata sopra, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.