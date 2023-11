Sondaggio Pallet Temu: attenzione alla truffa e-mail

Diversi utenti stanno segnalando la ricezione di un’e-mail sospetta che promette la vincita di premi del famoso e-commerce Temu. Tutto ciò che bisogna fare per ricevere le ricompense è rispondere ad un semplice sondaggio. Facile, no? Peccato che si tratti solamente dell’ennesimo tentativo di truffa online. Ecco come difendersi.

Ora che tutti parlano di Temu e dei suoi strabilianti prezzi, i malintenzionati del web non potevano di certo farsi sfuggire l’occasione di fruttare il suo nome per mettere in pratica dei tentativi di truffa. Riconoscerli è fondamentali per evitare di passare un brutto quarto d’ora.

Truffa Pallet Temu: come riconoscerla e difendersi

Pare che il tentativo di truffa si stia diffondendo esclusivamente via e-mail. L’oggetto non è sempre lo stesso, ma varia leggermente da e-mail ad e-mail. Quello che sta girando in queste ore è il seguente: “Fornisci gentilmente la conferma della spedizione del tuo ordine“. All’interno si può leggere: “Da Pallet Temu, siamo impegnati a offrirti la migliore esperienza di acquisto. Condividi le tue opinioni con noi nel nostro rapido sondaggio e ricevi entusiasmanti ricompense per una vasta gamma di piccoli articoli convenienti, ideali per la decorazionie di interni, l’elettronica, gli articoli per animali domestici, l’attrezzatura sportiva, i giocattoli e altro ancora: tutto ciò che trovi nei negozi Temu (esclusi TV e monitor). Completa il sondaggio, sblocca il tuo sconto esclusivo e fai acquisti con il cuore!”. Allegato all’e-mail è presente un link che rimanda al sito del sondaggio che, dopo aver proposto semplici domande, comunica la vincita dei premi alla vittima. Per poterli sbloccare, però, è necessario inserire i propri dati personali, anche quelli della carta di credito. Se si inseriscono non si riceve nessun premio, anzi i dati verranno usati a scopi illeciti.

Non esiste nessuna iniziativa promozionale Temu che prevede la vincita di prodotti gratuiti a fronte della risposta ad un sondaggio. Inoltre, l’e-mail truffa arriva sempre da un indirizzo di posta elettronica che non è in alcun modo affiliato all’e-commerce. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.