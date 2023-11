Attenzione alla truffa e-mail del premio Carrefour

Carrefour vi ha contattati via e-mail per informarvi che siete dei possibili vincitori di un fantastico premio? Tutto ciò che bisogna fare è rispondere ad alcune semplici domande e scoprire la vincita. Davvero molto bello se non fosse che si tratta dell’ennesimo tentativo di truffa via e-mail. Ecco come riconoscerlo e come proteggersi.

Sembra proprio che questo sia il periodo delle truffe e-mail dei premi gratis. Sono numerose le segnalazioni di messaggi di vario genere che hanno tutti lo stesso scopo, rubare soldi e dati alle persone. Quella di cui parliamo oggi ha come protagonista la catena di supermercati Carrefour. Scopriamo in cosa consiste.

Truffa e-mail del premio Carrefour: come riconoscerla e proteggersi

L’oggetto dell’e-mail truffa è solitamente lo stesso per tutti gli utenti: “Carrefour – Fai attenzione ai dettagli delle congratulazioni“. All’interno dell’e-mail, il logo della catena di supermercati e il seguente avviso: “È con grande piacere che possiamo annunciare che dopo aver vinto il nostro ultimo premio, ora sei l’orgoglioso proprietario di uno! – Oral B iO Série 9 – Congratulazioni! Sei stato scelto per vincerne uno nuovo di zecca Oral B iO Serie 9! Attenzione, questa offerta scade oggi“. Ovviamente, allegato all’e-mail c’è un link che rimanda ad un sito di sondaggi che, dopo aver proposto alcune domande, comunica la vincita alla vittima. Successivamente, viene comunicato che per sbloccare il premio è necessario inserire i dati della propria carta di credito. Se si inseriscono non si riceverà nessun premio, anzi i dati verranno rubati e usati a scopi illeciti!

Riconoscere il tranello è molto semplice. Basta infatti leggere il testo dell’e-mail per rendersi conto di come sia scritto in un italiano molto approssimativo. Ma non è tutto, anche l’indirizzo di posta elettronica da cui arriva non ha nulla a che fare con la nota catena di supermercati. Carrefour comunica le sue iniziative promozionali esclusivamente tramite i canali ufficiali. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata sopra, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.