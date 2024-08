Instagram raddoppia il limite di foto o video per post

Siete tra coloro che amano condividere molte foto in un singolo post Instagram? Allora la funzione che è appena stata lanciata fa proprio al caso vostro. Meta ha deciso di raddoppiare il limite di contenuti (foto o video) da poter aggiungere ad un singolo post. Ecco tutti i dettagli sulla novità.

Aria di cambiamenti in casa Instagram. Dopo il duro lavoro impiegato per rivoluzionare WhatsApp, Meta vuole portare qualcosa di diverso anche su Instagram. Il nuovo limite dei contenuti per post, che passa da 10 a 20, è solo un piccolo tassello di ciò che sta per arrivare.

Instagram: quando sarà disponibile il nuovo limite doppio di contenuti per post

A dare notizia dell’arrivo della novità sono stati, in queste ore, i colleghi di The Verge. Da come questi hanno comunicato, l’aggiornamento che rende disponibile la novità è appena stato rilasciato sulle varie piattaforme, mentre la funzione in sé risulta essere in fase di rollout. Ciò significa che per poter provarla, per prima cosa bisogna aggiornare la propria applicazione. Fatto ciò, il nuovo limite potrebbe comunque non essere disponibile. Essendo la fase di rollout appena iniziata, solo una piccola parte degli utenti avrà la novità disponibile fin da subito, gli altri dovranno aspettare.

Instagram non ha comunicato un periodo di rilascio definitivo della novità per tutti. Ciò significa che per alcuni potrebbero volerci anche alcune settimane prima di poter provare la funzione con mano. Se quindi dopo aver scaricato l’aggiornamento ancora non potete postare 20 contenuti per post, non disperate, la novità diverrà automaticamente disponibile in futuro.