L’intelligenza artificiale sbarca su WhatsApp

L’intelligenza artificiale sta contagiando proprio tutti, anche il noto Mark Zuckerberg! Nelle scorse ore, il CEO di Meta ha annunciato che intende portare l’IA su WhatsApp, in particolare l’IA generativa. Lo scopo è quello di rendere il servizio di messaggistica uno strumento più creativo e produttivo per tutti gli utenti. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, l’intelligenza artificiale sta per sbarcare su WhatsApp. Meta ha annunciato che la tecnologia arriverà in 3 differenti servizi: Adesivi IA, chat IA e generazione di immagini fotorealistiche. Come cambieranno il modo di utilizzare l’app? Andiamo a scoprire in cosa consistono.

WhatsApp: le novità IA in arrivo

La prima novità in arrivo è stata chiamata “Adesivi IA” e permetterà agli utenti di servirsi dell’intelligenza artificiale per generare sticker personalizzati! Basterà digitare le parole chiave per avere in pochi secondi uno sticker su misura da inviare ad amici e parenti. La seconda si chiama “chat IA” e consisterà nella possibilità di intrattenere conversazioni di qualsiasi genere con decine di personaggi virtuali creati appositamente da Meta. L’ultima, ma non meno importante, prende il nome di “generazione di immagini fotorealistiche” e, da come dice il nome, permetterà di generare immagini per rappresentare un luogo, un’idea o una persona semplicemente digitando il prompt/immagine.

Tutte e tre le funzioni appena citate sono già disponibili per una cerchia ristretta di utenti. L’azienda ha comunicato che nelle prossime settimane procederà ad avviare un rilascio graduale al pubblico. Quando arriverà per tutti? Ne sapremo di più nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.