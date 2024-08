WhatsApp: interessanti novità in arrivo per gli avatar

Nuove funzioni per l'avatar sono in arrivo su WhatsApp. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

Sono sempre di più gli utenti che utilizzano gli avatar all’interno di WhatsApp. Nonostante si possano fare già diverse cose con essi, Meta intende migliorarli sensibilmente nelle prossime settimane. Dopo aver scoperto che è in sviluppo una funzione che permetterà agli utenti di decidere chi potrà usare il loro aver per creare sticker, oggi, arrivano notizie in merito ad una nuova interessante novità. Scopriamo insieme di che si tratta.

Meta sta per dare più visibilità agli avatar e più personalizzazione ai profili degli utenti. Molto presto, infatti, gli avatar verranno visualizzati insieme all’immagine del profilo, similmente a quanto già accade su Instagram. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp: avatar nel profilo disponibili a breve

A dare le prime informazioni in merito alla novità in arrivo è stato il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che tracce della funzione sono state scovate all’interno dell’ultima beta per dispositivi Android. Come altre funzioni implementate recentemente sul servizio di messaggistica, anche questa non è propriamente una novità, ma prende spunto dalla funzione già esistente su Instagram. Da un po’ di tempo, infatti, sul social è possibile visualizzare sia l’immagine del profilo che l’avatar (quando disponibile) in maniera automatica all’interno dei profili. Lo scopo sarà quello di dare arricchire l’espressività dei profili. Come sarà accolta?

Come già accennato, la funzione risulta essere attualmente in fase di sviluppo. Nessuno, neanche i beta tester, può ancora provarla. Se tutto andrà per il verso giusto, però, dovrebbe arrivare in campo, per tutti, nel corso delle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.