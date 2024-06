WhatsApp: arriva una nuova funzione per gli aggiornamenti di stato

WhatsApp ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento beta per dispositivi Android. Tra le novità scovate al suo interno, anche una nuova funzione privacy riguardante gli aggiornamenti di stato. Proprio come accaduto su iOS, anche su Android gli utenti potranno scegliere con chi condividere lo stato prima di pubblicarlo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Nel corso delle ultime settimane, WhatsApp ha portato in campo una marea di novità riguardanti gli aggiornamenti di stato. Dal redesign della sezione alla possibilità di condividerli su Instagram, le migliorie continuano ad arrivare. La funzione implementata in queste ore garantirà una maggiore privacy. Scopriamola nel dettaglio.

WhatsApp: più privacy durante la condivisione degli aggiornamenti di stato

A dare le prime notizie in merito alla novità introdotta nell’ultima beta per dispositivi Android è stato WABetaInfo. Questo ha dichiarato che la funzione risulta essere attualmente disponibile per una cerchia ristretta di tester. In cosa consiste? Da ora in poi, prima della condivisione di un qualsiasi aggiornamento di stato, comparirà una nuova schermata in cui l’utente avrà la possibilità di decidere con chi condividerlo. Si potrà scegliere, ovviamente, di condividerlo con tutti i contatti, oppure di condividerlo solo con alcuni. Come già detto, la funzione avrà lo scopo di salvaguardare la privacy.

Nonostante sia appena stata rilasciata all’interno della beta per dispositivi Android, crediamo che non ci vorrà molto prima che questa venga proposta anche nella versione aperta al pubblico. Probabilmente, ne sapremo qualcosa in più nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.