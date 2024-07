WhatsApp arriva un nuovo modo di condividere le note video

Le note video di WhatsApp risultano essere, ad oggi, una delle funzioni meno utilizzate dagli utenti. Quando queste sono state annunciate, ormai diverso tempo fa, tutti le avevano accolte con gioia. Dopo l’euforia dei primi giorni, però, la magia è svanita. Come mai? Molti danno la colpa alla modalità proposta per il loro invio, la quale sarebbe “poco intuitiva”. A ragione di ciò, WhatsApp è pronta ad introdurre un nuovo modo di condividerle. Scopriamolo insieme!

Ad oggi, per registrare note video all’interno delle chat è necessario tenere premuta l’icona della fotocamera. Per quanto questa modalità sia interessante, sono pochi gli utenti che ne contemplano l’esistenza. Il nuovo modo di condivisione, invece, mette le note proprio in primo piano all’interno della fotocamera. Ecco in che modo.

WhatsApp: note video in primo piano nella modalità fotocamera

A dare le prime informazioni in merito alla novità in arrivo è stato il noto WABetaInfo! Questo ha comunicato che la nuova modalità è stata resa disponibile per una cerchia ristretta di beta tester che hanno scaricato l’ultima versione (beta) dell’app. Grazie a questa, è possibile registrare note video semplicemente aprendo la modalità fotocamera e scorrendo lateralmente fino a selezionare, appunto, “note video“. Con questa piccola aggiunta, WhatsApp spera che gli utenti siano più portati a sfruttare la funzione. Avrà l’effetto sperato?

Ricordiamo che la novità è attualmente in fase di test. Al momento, solo i beta tester hanno la possibilità di utilizzarla. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederla arrivare per tutti a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.