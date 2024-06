WhatsApp porta il tastierino numerico nella sua app

WhatsApp continua a migliorare la sua app per dispositivi Android e iOS. Poche ore fa, è stata scovata una nuova interessante novità nell’ultima beta dell’app per dispositivi Android, il tastierino numerico! Grazie a questo sarà possibile effettuare chiamate, e non solo, senza prima dover salvare il contatto nella rubrica del telefono. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Sono mesi che gli utenti chiedono a Meta di aggiungere un qualcosa su WhatsApp per effettuare chiamate e non solo senza dover necessariamente salvare il numero di telefono in rubrica. Il tastierino numerico permetterà di fare tutto ciò in maniera semplice ed intuitiva.

WhatsApp: arriva il tastierino numerico all’interno dell’app

A dare le prime informazioni in merito alla novità in arrivo per tutti è stato il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che il tastierino numerico su WhatsApp è stato reso disponibile per una cerchia ristretta di beta tester che hanno scaricato l’ultima versione dell’app per dispositivi Android. Il tastierino numerico è molto simile a quello che si trova nelle classiche app di chiamate. Tramite di esso è possibile inserire il numero del contatto che si vuole chiamare direttamente utilizzando WhatsApp, ma anche avviare una conversazione o aggiungerlo tra i contatti salvati. Come già detto, l’aggiunta ha lo scopo di semplificare un processo che fino ad ora è stato più “complicato” da svolgere.

La novità è stata lanciata solo per alcuni beta tester, tuttavia, se le cose andranno secondo i piani, la vedremo presto arrivare anche al pubblico. Probabilmente, gli utenti Android saranno i primi a riceverla, ma dovrebbe arrivare anche per i possessori di iPhone in futuro. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.