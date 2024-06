Apple lancerà 2 nuovi modelli di AirPods entro fine anno

Sembra che Apple sia finalmente pronta a sfornare nuovi modelli di auricolari wireless. Il 2023 non è stato un anno di novità per gli AirPods e neanche i primi mesi del 2024. Tuttavia, pare che prima della fine dell’anno, Cupertino lancerà non uno, ma ben 2 nuovi modelli di auricolari wireless. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

A parlare dell’arrivo di nuovi modelli di AirPods sono stati in tanti, analisti e non. Mark Gurman di Bloomberg ha dichiarato che l’azienda avrebbe intenzione di mandare in pensione la terza generazione per lanciare due versioni differenti di quarta generazione. Allo stesso tempo, Ming-Chi Kuo ha affermato che presto potrebbe arrivare un modello low-cost chiamato “AirPods Lite“.

AirPods: ecco quando arriveranno i nuovi modelli

Quali saranno le caratteristiche della quarta generazione degli auricolari Apple? Gurman sostiene che l’azienda voglia lanciare due versioni, una più economica e una di fascia “alta”. Entrambe le versioni avranno lo stesso design rinnovato che, a quanto detto, sarà un mix tra l’attuale terza generazione e i Pro. Solo la versione di fascia alta sarà dotata di cancellazione del rumore e di speaker sul case di ricarica per aiutare gli utenti a trovarli in caso di smarrimento. Come già detto, Kuo ha dichiarato che un nuovo modello di AirPods Lite è in programma, tuttavia, non sappiamo se il modello economico a cui si riferisce sia lo stesso citato da Gurman. Staremo a vedere.

Apple è solita lanciare nuovi modelli di AirPods in concomitanza con l’uscita di nuovi iPhone. È molto probabile, quindi, che l’azienda decida di lanciare quelli appena citati a settembre, insieme ai tanto chiacchierati iPhone 16. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com