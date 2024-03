Apple brevetta il display pieghevole perfetto

Una delle cose più fastidiose dei dispositivi pieghevoli è che tutti presentano un “solco” nel display. Apple, che è sempre attenta ad ogni minimo dettaglio e non vuole lasciare nulla al caso, pare aver trovato un modo di eliminarlo completamente. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Che Apple sia interessata a lanciare un suo dispositivo pieghevole è risaputo da molto tempo. Il semplice motivo per la quale l’azienda non ne ha ancora proposto nessuno è perché crede che la tecnologia non sia ancora abbastanza sviluppata. Recentemente, questa ha registrato il brevetto di quello che si può definire il display pieghevole perfetto. Su cosa di basa?

Apple: il primo dispositivo pieghevole non avrà solchi sul display

Ebbene sì, semmai un prodotto Apple pieghevole arriverà in campo, questo sarà dotato di un display completamente liscio. In un recente brevetto registrato dall’azienda, questa ha mostrato come uno strato di copertura trasparente sovrapposto al pannello del display possa portare ad ottenere una superficie completamente liscia e senza solchi. I dettagli del brevetto sono stati rilasciati nelle scorse ore dal noto Patently Apple. Tutto ciò, altro non è che un’ulteriore conferma del fatto che Apple stia lavorando attivamente allo sviluppo di un prodotto pieghevole.

Nel brevetto, l’azienda chiarisce che la tecnologia può essere applicata a più categorie di prodotti. Ancora una volta, quindi, non si hanno conferme su quello che potrebbe essere il primo dispositivo pieghevole marchiato Apple. Si tratterà di un iPhone, di un iPad o di un Mac? Ulteriori informazioni dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.