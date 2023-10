Apple svela i nuovi MacBook Pro e iMac 24″: ecco prezzi e caratteristiche

Poche ore fa, Apple ha tenuto l’evento speciale “Scary Fast”. Come immaginavamo, l’azienda ha fruttato l’occasione per svelare nuovi modelli di Mac. In particolare, sono stati presentati 3 nuovi modelli di MacBook Pro, uno base e due di fascia alta e un nuovo modello di iMac 24″. Cosa hanno di speciale e quanto costano? In questo articolo andiamo a farvi il punto della situazione.

Differentemente da quanto ipotizzato da diversi analisti, Apple ha presentato una nuova generazione di chip per i suoi computer prima della fine del 2023. Nell’evento delle ultime ore, infatti, Cupertino ha svelato al mondo la famiglia M3. Attualmente, le versioni lanciate sono M3, M3 Pro e M3 Max, ma in futuro la famiglia potrebbe espandersi con un M3 Ultra. I nuovi chip promettono di portare i Mac a livelli di potenza mai visti prima. Tutti quelli presentati ieri, ovviamente, ne sono dotati.

Apple: ecco MacBook Pro e iMac 24″ con chip M3

Dopo una lunga storia, i MacBook Pro con TouchBar vanno ufficialmente in pensione. L’ultimo modello che era ancora in commercio, quello con chip M2, è stato rimpiazzato da un più costoso e più performante MacBook Pro 14″. Ora anche il modello base di MacBook Pro ha il nuovo design massiccio con display Liquid Retina XDR, tecnologia ProMotion e diverse porte, ma non solo, al suo interno monta anche il chip M3 che garantisce prestazioni fino al 60% migliori rispetto al chip M1. Per gli utenti più esigenti, Apple ha deciso di aggiornare anche i già presenti MacBook Pro 14″ e 16″ di fascia alta che, ora, arrivano in una nuovissima colorazione nero siderale e montano i chip M3 Pro e M3 Max in base alle esigenze professionali. Infine, Apple ha anche deciso di aggiornare gli iMac 24″! Il design rimane lo stesso, ma il chip implementato è anche in questo caso il nuovo M3.

Quanto costano i nuovi Mac e quando arrivano sul mercato? Tutti i modelli possono essere già prenotati sul sito ufficiale Apple. MacBook Pro 14″ ha un prezzo a partire da 2049,00 euro, MacBook Pro 14″ di fascia alta ha un prezzo a partire da 2599,00 euro, MacBook Pro 16″ ha un prezzo a partire da 2849,00 euro, iMac 24″ con chip M3 ha un prezzo a partire da 1629,00 euro. La disponibilità nei negozi è prevista a partire dal 7 novembre. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com