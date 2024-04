Come pulire gli AirPods in maniera appropriata

Se sei abituato ad utilizzare i tuoi AirPods ogni giorni, avrai sicuramente notato quanto questi si sporcano facilmente. Per quanto possa sembrare banale, la loro pulizia non è alquanto facile e, a volte, piuttosto insidiosa. Inoltre, se non si hanno i dovuti accorgimenti, c’è il rischio di danneggiarli. Cosa bisogna fare, quindi, per pulirli in maniera corretta? Andiamo a scoprirlo insieme!

Prima di passare alla spiegazione di tutti i passaggi da seguire per pulire i tuoi AirPods, ci teniamo a ricordarti quello che devi assolutamente evitare di fare durante la pulizia. Innanzitutto, non bagnare con acqua la custodia di ricarica o gli auricolari. Poi, non usare materiali abrasivi e strumenti appuntiti. Infine, non inserire oggetti all’interno della custodia o nella porta di ricarica.

AirPods: come pulirli in modo adeguato

Qui di seguito, andiamo a riportare i passaggi fondamentali da eseguire per pulire in maniera adeguata i tuoi auricolari.

Per gli auricolari:

Effettuare una prima pulizia degli auricolari con un panno in microfibra; Se necessario, inumidire il panno con acqua ed effettuare un secondo passaggio; Per una pulizia più accurata si consiglia l’utilizzo di un cotton fioc; Assicurarsi che gli auricolari siano completamente asciutti prima di inserirli nuovamente all’interno della custodia di ricarica;

Per la custodia di ricarica:

Effettuare una prima pulizia della custodia di ricarica utilizzando un panno morbido in microfibra; Se necessario, inumidire il panno con alcol isopropilico; Per una pulizia più accurata si consiglia l’utilizzo di un cotton fioc; Fare attenzione a non far entrare in contatto liquidi all’interno dello slot degli auricolari e nella porta di ricarica; Effettuare un passaggio finale utilizzando un panno completamente asciutto.

Per mantenere gli AirPods sempre in uno stato ottimale di pulizia, si consiglia di svolgere le operazioni almeno una volta a settimana.

