iPad mini 7 potrebbe arrivare in campo molto presto

Si parla da mesi di un nuovo modello di iPad mini. Il tablet più piccolo della mela morsicata non viene aggiornato da oramai diverso tempo e i fan chiedono a gran voce una nuova generazione. Secondo i leaker e gli analisti, Apple avrebbe già deciso di lanciare il prodotto. L’arrivo sul mercato potrebbe essere più vicino di quanto possiate pensare.

Apple ha da pochi giorni annunciato il suo evento di presentazione di settembre “It’s Glowtime”. Il 9 settembre tutti scopriranno ufficialmente gli iPhone 16 e i nuovi Apple Watch. Tuttavia, altri prodotti potrebbero essere svelati durante l’evento. Che iPad mini di settima generazione sia tra questi? Alcuni indizi sembrano confermarlo.

iPad mini di settima generazione: ecco perché arriverà a breve

Nelle scorse ore, il noto Mark Gurman di Bloomberg ha fatto notare come molti store ufficiali della mela morsicata abbiano una scarsa disponibilità di iPad mini di sesta generazione. Secondo l’uomo, ciò potrebbe essere indice del fatto che Apple abbia fermato i rifornimenti per far spazio all’arrivo di nuovi modelli. Se così fosse, i nuovi tablet potrebbero arrivare sul mercato a breve. Quale miglior momento per svelarli al mondo se non proprio il 9 settembre?

Gurman ha dichiarato che le sue affermazioni sono frutto di semplici supposizioni e che, quindi, non vi è nessuna certezza che Apple annunci i nuovi iPad mini il prossimo settembre. Ricordiamo che sono attese interessanti novità per il dispositivo, prime tra tutte un display migliorato ed un chip di ultima generazione. Quale sarà la verità? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

