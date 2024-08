Scienziati Creano un Gel Innovativo per Proteggere gli Edifici dagli Incendi Boschivi

Un gruppo di scienziati ha sviluppato un gel spruzzabile rivoluzionario che potrebbe trasformare la protezione degli edifici dagli incendi boschivi. Questo gel, descritto in uno studio pubblicato su Advanced Materials, offre una difesa avanzata e duratura contro il calore estremo.

Come Funziona il Gel Anti-Incendio?

Il gel è composto da polimeri superassorbenti, simili a quelli utilizzati nei pannolini usa e getta, che migliorano l’efficacia dell’acqua spruzzata. Quando viene applicato su edifici o infrastrutture, il gel forma una barriera gelatinosa che aderisce alla superficie esterna, creando uno scudo spesso e umido. Questo strato iniziale di protezione contiene anche particelle di silice che, sotto l’azione del calore, trasformano il gel in un aerogel, offrendo una protezione rinforzata e più duratura rispetto ai gel attualmente disponibili sul mercato.

Test e Prestazioni

Il team di ricerca ha sottoposto il gel a test rigorosi, applicandolo su pezzi di compensato e esponendolo a temperature superiori a quelle di un tipico incendio boschivo. Il risultato è stato sorprendente: la versione più efficace del gel ha impedito al compensato di carbonizzarsi per oltre 7 minuti, una performance significativamente superiore rispetto ai gel commerciali, che proteggono per meno di 90 secondi.

Sicurezza e Applicazioni Future

Secondo i ricercatori, il gel è sicuro sia per l’ambiente che per le persone. Con ulteriori ottimizzazioni e test su scala pilota, questo innovativo prodotto potrebbe essere impiegato per proteggere infrastrutture critiche in aree ad alto rischio di incendi boschivi, offrendo una difesa più efficace e duratura contro i disastri naturali.

Foto di sippakorn yamkasikorn da Pixabay