iPhone 17: il modello base avrà una novità molto attesa

Ultimamente si sta molto parlando di quello che sarà il futuro di iPhone. In particolare, sono state passate in rassegna diverse delle funzioni che arriveranno sui 17 Pro e sul nuovissimo 17 Air. Poco ancora è stato detto, invece, per quanto riguarda il modello base. In queste ore, un interessante rumor sta prendendo piede. Andiamo a scoprirlo insieme.

E se Apple avesse finalmente deciso di aumentare il refresh rate del display di iPhone base? Attualmente, i modelli base montano display con refresh rate a 60Hz, mentre i Pro montano display con tecnologia ProMotion (refresh rate a 120Hz). Secondo i rumor, i modelli base del 2025 riceveranno un upgrade del refresh rate. È in arrivo anche per loro la tecnologia ProMotion?

iPhone 17: introduzione di una nuova tecnologia

Nonostante Apple abbia già portato sui modelli base di iPhone diverse tecnologie inizialmente presenti solo sui modelli Pro, è difficile che questa decida di fare lo stesso anche con la tecnologia ProMotion. Sono anni che questa è presente su una serie di dispositivi Pro, non solo melafonini, ma anche iPad e Mac. Se veramente l’azienda ha intenzione di migliorare il refresh rate degli iPhone base, è più probabile che porti in campo una tecnologia mai vista prima sui suoi prodotti. Qualche settimana fa, dei leaker avevano parlato di display con refresh rate a 90Hz in arrivo su iPad Air e non solo. È probabile che questa tecnologia, se vedrà la luce, sarà implementata anche sui nuovi melafonini base. In questo modo, iPhone 17 avrà un display migliorato, ma comunque inferiore rispetto a quello dei modelli Pro.

Ricordiamo che gli iPhone 17 verranno presentati nel corso del mese di settembre 2025. Considerando che mancano ancora molti mesi, tutto può cambiare. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.