Apple iPad Air: display a 90Hz in arrivo nel 2025

Nonostante abbia lanciato la tecnologia ProMotion (refresh rate a 120Hz) diversi anni fa, Apple continua a differenziare i suoi dispositivi mantenendola un’esclusiva dei soli dispositivi Pro. Ad oggi, iPad mini, iPad Air e iPad base montano tutti display con refresh rate a 60 Hz. Presto la situazione potrebbe cambiare. Pare, infatti, che Apple abbia intenzione di migliorare i dispositivi di fascia media con display a 90 Hz. Ecco tutti i dettagli.

Da tempo Apple è criticata per avere ancora in commercio dispositivi con display a 90Hz. Nonostante ciò, pare che l’azienda non voglia smuoversi a riguardo. Un miglioramento dei display è previsto, ma sempre mantenendo le distanze con le versioni Pro. I primi display a 90Hz dovrebbero debuttare nei primi mesi del 2025 insieme ai nuovi iPad Air, ma arriveranno anche su altri dispositivi nei mesi successivi.

iPad Air e non solo: i display a 90 Hz miglioreranno la qualità delle immagini

Anche se le transizioni e animazioni non risulteranno fluide come sui display a 120Hz, il passaggio da 60 a 90Hz risulterà essere comunque apprezzabile visivamente. Stando a quanto dichiarato da alcune fonti anonime, Apple starebbe lavorando ad un nuovo display LCD con tecnologia “Liquid Motion” proprio ottimizzato per garantire un refresh rate a 90Hz. Il display, come già accennato, dovrebbe debuttare per la prima volta sui nuovi iPad Air in arrivo nei primi mesi del 2025 e successivamente arrivare anche su iMac e Studio Display.

Ricordiamo che il prossimo iPad Air, oltre a questo speciale display a 90Hz, porterà in campo anche la potenza dei chip M3. Il lancio, stando alle ultime voci, dovrebbe avvenire entro il mese di aprile 2025. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com