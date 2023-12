iPhone a tutto schermo in arrivo solo dopo il 2026

La Dynamic Island degli iPhone non vi convince e vi state chiedendo quando uscirà un modello senza la famosa pillola? Preparatevi perché l’attesa potrebbe essere più lunga del previsto. Secondo The Elec, Apple avrebbe iniziato a sviluppare la tecnologia per portare la fotocamera e il Face ID sotto il display. Il tutto, però, non sarà pronto prima del 2027. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Se Apple deve fare qualcosa la fa bene altrimenti aspetta. È basandosi su questo concetto che l’azienda non implementerà il Face ID o la fotocamera frontale sotto il display senza che la tecnologia sia affidabile. Stando alle previsioni, Apple porterà prima in campo degli iPhone con Face ID sotto il display e fotocamera frontale a vista. Solo successivamente, arriveranno i tanto attesi modelli full display. Scopriamo insieme le presunte tempistiche.

iPhone con Face ID e fotocamera sotto il display non prima del 2026

L’arrivo del primo iPhone a tutto display è ancora molto lontano. Ad oggi, Apple sta puntando a lanciare un melafonino con il solo foro per la fotocamera e il Face ID sotto il display. Lo sviluppo della tecnologia non è ancora terminato, ma tale modello potrebbe arrivare in campo nei prossimi 2 anni. A confermarlo è The Elec che avrebbe appreso l’informazione dalla catena produttiva dei melafonini. Allo stesso tempo, Cupertino sta anche lavorando ad una tecnologia che permetta l’integrazione di tutti i sensori, anche quello della fotocamera, sotto il display di iPhone, ma questa sarà implementata non prima del 2027.

In pratica, se le previsioni fatte si riveleranno vere, il primo melafonino completamente full display arriverà in campo nel 2027, iPhone 19. Una lunga attesa che però darà molta soddisfazione. Nel frattempo, bisognerà accontentarsi della configurazione “a foro” in arrivo a breve. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com